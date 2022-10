Los coaches de 'La Voz' confiesan qué es lo más duro de las audiciones a ciegas

A pesar de las risas y los buenos momentos que viven los coaches en La Voz, como todo en la vida, también tiene cosas malas, por eso han confesado qué es lo más duro de las audiciones a ciegas.

Después de que ninguno de los coaches se girase durante la impresionante actuación de una de las concursantes, Luis Fonsi ha asegurado que lo más duro de las audiciones a ciegas es justificar un no, "especialmente cuando ese no está cerca de un sí".

Pablo López también ha intentado explicar: "Lo más duro de las audiciones es saber del talento, saber de la perfección, incluso de cosas que tu no puedes hacer, o que aspirarías a hacer, pero no tener como justificar por qué no has intentado engancharlo".

"También es muy complicado para alguien cuando canta bien, decirle por qué no, es difícil argumentarlo" ha expresado Laura Pausini. "Da igual que canten lo que canten, el caso es que no pasa, y no pasa", ha añadido Antonio Orozco.