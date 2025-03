Cómo quedó Chenoa en 'El Desafío 4' y cuánto tiempo hizo en la apnea

Chenoa participó en El Desafío durante la cuarta edición del programa, emitida en 2024. Junto a Mario Vaquerizo, la artista ponía la nota musical entre los ocho concursantes, entre los que también se encontraban Mónica Cruz o Adrián Lastra.

Durante su paso por el concurso, Chenoa tuvo que interpretar varias coreografías, tocar las castañuelas, lanzar flechas... Gracias a todas sus pruebas, la argentina nacionalizada en España consiguió proclamarse una de las cuatro finalistas de El Desafío 4, ya que quedó la segunda clasificada antes de la gran final con 178 puntos, por delante de Adrián Lastra y solo por detrás de Pablo Castellano.

Para la final, Chenoa se unió a Mar Flores como su compañera, aunque su alianza no dio buen resultado. La artista se enfrentó al Balancín Mortal y consiguió 18 puntos del jurado, la segunda mejor puntuación empatada con Pablo. Sin embargo, a esa nota había que sumarle el resultado de su pareja, y Mar consiguió la peor cifra de la final (siete puntos) con su prueba denominada La Muerte Tenía Un Precio.

Por tanto, Chenoa tuvo que conformarse con un tercer puesto en el El Desafío 4 por un total de 203 puntos tras la final, mientras Adrián quedó segundo con 214 y Pablo se convirtió en el ganador de la cuarta edición del programa de Antena 3 con 215 puntos.

Así fue la prueba de apnea de Chenoa en 'El Desafío 4'

La prueba con la que Chenoa consiguió su segunda mejor nota en El Desafío —solo por detrás de Escape Acuático— fue la apnea. La cantante tuvo que sumergirse bajo el agua en la segunda gala del programa, donde obtuvo 24 puntos y quedó solo por detrás de Marta Díaz.

Al terminar la prueba y conseguir un registro de 3:33 minutos, Chenoa rompió a llorar. "Antes de entrar ya estaba llorando, y cuando estaba debajo del agua seguía. Ha sido una semana dura, no soy nada acuática. Me encanta ver el mar, pero no consigo entrar en el agua. Camuflo el punto sensible con hacer el payaso, pero en realidad lo paso bastante mal. Quizás lo debería enseñar más, pero no es mi estilo", dijo.

Gracias a su marca, Chenoa obtuvo finalmente el tercer mejor tiempo en la apnea entre todos los concursantes de El Desafío 4, solo por detrás de los 3:55 de Pablo —en su segunda oportunidad— y de los 3:34 de Mar. En cuanto al ranking global de todas las ediciones del programa —incluida la quinta—, la cantante se sitúa en el puesto número 15.