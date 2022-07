El episodio más oscuro y complicado que ha protagonizado Jamie Campbell

Jamie Campbell Bower está viviendo uno de los mayores momentos de esplendor en su carrera gracias a su interpretación en la exitosa serie Stranger Things . No obstante, el actor de 33 años ha desvelado que no todo ha sido un camino de rosas. Hace poco más de una década sufrió en silencio las consecuencias de abusar de las drogas y del alcohol.

La estrella de Stranger Things Jamie Campbell Bower, también conocido por interpretar a uno del los Vulturi en la saga Crepúsculo, ha cumplido siete años y medio de sobriedad y lo ha celebrado a través de su cuenta oficial de Twitter, donde acumula más de 900.000 seguidores.

El actor de 33 años se ha abierto en canal y ha revelado aspectos muy sinceros sobre su salud mental, sus adicciones y su posterior recuperación.

"He cometido muchos errores en mi vida"

"Hace 12 años y medio estaba en adicción activa. Haciéndome daño a mí mismo y a los que me rodean, a quiénes más amaba", ha comenzado escribiendo el artista en Twitter.

Jamie Campbell ha afirmado que le afectó hasta tal punto que finalmente terminó ingresado en un hospital de salud mental. No obstante, ahora ha cumplido siete años, limpio y sobrio, y ha afirmado que está "completamente recuperado".

No obstante, el actor ha sostenido que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para resolver los errores cometidos y, sobre todo, para seguir adelante. "Para cualquiera que se despierte pensando 'oh, Dios, no otra vez', les prometo que hay una manera", ha añadido.

Campbell Bower ha afirmado públicamente que se siente "muy agradecido" por estar sobrio y ha aprovechado para animar a todos aquellos que se han visto inmersos en la misma situación: "Recuerde, todos somos trabajos en progreso".

El actor de Stranger Things, que se encarga de dar vida al personaje de Peter Ballard, ya habló sobre sus adicciones y su recuperación en una entrevista de 2019 con i-D.

En este momento reveló que, mientras se estaba recuperando, lo primero que aprendió fue a ser honesto con uno mismo sobre sus sentimientos, ya fueran de culpa, vergüenza o miedo.

A pesar de convertirse en protagonista de estos duros episodios, el actor cuenta con una trayectoria profesional brillante. De hecho, Bower fue el cantante principal de la banda Counterfeit de 2015 a 2020.

Además, antes de convertirse en una estrella mundial por el éxito de Stranger Things, el artista ya había participado en varias películas desde 2007.

Entre estos títulos, destacan las series Will o Camelot, donde ha tenido bastante protagonismo.

Por otro lado, en su filmografía se incluyen películas de renombre como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 1.ª parte, London Boulevard o Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald.