Conoce a Carmen Farala, ganadora de ‘Drag Race España'

Carmen Farala, una de las tres finalistas de Drag Race España se ha alzado este domingo como primera superestrella del drag de nuestro país en una final muy reñida y emocionante.

Daniel Mora, que actúa bajo el nombre artístico de Carmen Farala, es un joven sevillano de 31 años y con una experiencia en el drag de 12 años. Forma parte del grupo llamado Hermanas Farala, junto a Vera y Bárbara, y cuentan con el single If I don´t have you.

La candidata idónea para ganar 'Drag Race España'

Durante su paso por Drag Race España, Farala consiguió ganarse limpiamente el título de vencedora, después de sumar tres maxiretos y cuatro miniretos.

Su talento, versatilidad, emotividad, carisma y sobre todo, sus habilidades para el diseño y la confección la llevaron a ser considerada tanto, por el jurado como los fans, como la candidata idónea para llevarse a casa el título de estrella del drag.

Ganó el reto de la batalla de divas, donde por equipos, debían formar una girlband e interpretar el tema ‘Divas’. En segundo lugar, fue vencedora en el ‘roast’, es decir, una prueba cómica para criticar al jurado. Finalmente, la prueba de la ‘familia drag’, en la que maquillaban y vestían a un miembro del equipo de rugby Madrid Titanes.

Pero no solo esto, sino que sus looks en la pasarela siempre han sido los más destacados, desde el homenaje a La Veneno hasta el outfit inspirado en Rosalía. Y la mayoría de ellos fueron confeccionados por la propia Farala.

Como ganadora de Drag Race España, Carmen Farala, además del título de vencedora, ha recibido un premio de 30.000 euros.