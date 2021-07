Pupi Poisson: "Lo justo para mí es que Carmen Farala gane Drag Race España"

"Creo que he dejado huella en el programa y en la gente. Estoy recibiendo muchas muestras de cariño".

Pupi Poisson se fue el pasado domingo de Drag Race España, pero lo hizo con la cabeza bien alta. La séptima y última expulsada del programa de Atresmedia Premium, que no estará en la final del próximo domingo 18, defiende que "a veces no ganar, te hace ser más ganadora".

Así se siente ella. "Yo creo que he sido bastante bueno lo que he mostrado de mí, mi personalidad. A lo mejor no he mostrado tanto lujo como me pedían pero estoy bastante contenta con el programa que he hecho", ha contado este martes en Empieza el día, donde ha explicado además que ha recibido grandes muestras de cariño de México, Argentina y Brasil.

La concursante de 38 años, mayor que el resto de participantes, ha bromeado con Juanma Romero sobre su edad: "Dije: si no voy ahora, puede que luego sea tarde, que la cadera no me lo permite. Quise aprovechar el último cartucho de juventud que quedaba".

La expulsión de Pupi Poisson dejó este domingo un enorme vacío en el programa. Además de su carisma como participante, Drag Race España ha perdido la voz de Pupi, que sin su narradora.

"Es que yo me he creado con cintas de cuentos", ha contado sobre su tendencia natural a retransmitir los acontecimientos. Eso sí, de momento no tienen intención de abrirse un canal de Twich. "Cuando coja a un millennial, le pediré que me explique cómo va".

La incredulidad del público

Pupi Poisson no sólo valora su experiencia, también la imagen del programa, que ha sorprendido al público inicialmente incrédulo.

"Yo creo que al principio había un poquito eso de... 'no va a ser tan maravillo como el americano'. Y había un poco de recelo al principio pensando que iba a ser un cutrerío", ha continuado. "Y cuando ha empezado y han visto que es igual, incluso que el primer capítulo es mejor que el piloto de Estados Unidos, ha sido sido cuando se han enamorado".

El cambio del mundo 'drag'

Después de tantos años como drag, Pupi Poisson puede hablar con cierta autoridad de cómo ha cambiado este universo en España.

"Ya no es sólo una cosa de un bar, de un local o de un barrio", ha empezado explicando. "Ahora está internet, se considera más arte... Antes era como un espectáculo de un bar, que estaba la gente en la tercera copa o la cuarta, y no le prestaba demasiada atención. No se le veía el valor que podía tener. Ahora se valora cómo te maquillas, la foto que te hacen, la actuación, cómo hables, tu carisma... Ahora todo tiene más valor, más reconocimiento . Antes era algo de un bareto de la noche".

Según Poisson, antes ni siquiera se pensaba que la gente estuviese trabajando. "Era que a ti te apetecía salir, tú ibas así de tu casa y decías, ¡ay, que me animo! Y salías", ha contado la concursante, a la que le ha encantado la síntesis de Juanma: antes era una fiesta, ahora una representación artística.

La ganadora de 'Drag Race España' según Pupi Poisson

El domingo 18 de julio, Drag Race España llega a la final. Sagitarria, Killer Queen y Carmen Farala se ven las caras en la cita.

¿Quién cree Pupi que va aganar? "Lo más justo para mí es que ganar a mi archienemiga Carmen Farala", ha respondido Pupi, que ha asegurado que si gana ella se sentirá ganadora.