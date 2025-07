Estos son los finalistas de 'La Voz Kids 2025': sus actuaciones en la semifinal

La Voz Kids 2025 ha elegido a sus ocho finalistas durante la semifinal de este viernes, donde cuatro concursantes han tenido que despedirse del concurso a un paso de la final, que se celebra este sábado.

Equipo Bisbal: Emilio y Miguel

En el equipo de David Bisbal, Daniela se ha quedado fuera de la final, pero Emilio y Miguel sí han conseguido su pase. El primero ha interpretado una emotiva versión de Cuándo nadie me ve de Alejandro Sanz, que ha conseguido conmover a su coach: "Qué suerte tengo de cerrar los ojos y escucharte", ha dicho Bisbal antes de elegirlo como finalista.

En cuanto a Miguel, el pequeño ha querido impresionar con una mezcla de piano y emoción al ritmo de Aléjate de mí de Camila, la cual ha conquistado al público al elegirlo como primer finalista.

Equipo Edurne: Isabel y Manuel

Santiago es el concursante del equipo de Edurne que se ha quedado a las puertas de llegar a la final, algo que sí han conseguido Manuel e Isabel, esta última elegida por su propia coach: "No todo el mundo puede interpretar esa canción así", ha destacado tras disfrutar de su actuación con Si tú no estás aquí de Rosana.

Por su parte, el público se ha quedado con Manuel gracias a su buen hacer cantando Es la noche del amor, uno de los temas que componen la banda sonora de El rey león.

Equipo Lola Índigo: Lucía y David

En el equipo de Lola Índigo, Iker no ha conseguido el pase a la final, mientras Lucía ha podido convencer a su coach cantando New York, New York, el icónico clásico de Frank Sinatra.

David es el que ha enamorado al público con su interpretación de Sin miedo a nada de Álex Ubago. "Es que eres perfecto. Qué talento tan increíble tienes", le ha dicho Lola Índigo.

Equipo Manuel Turizo: Geraldine y Lucas

Tras la eliminación de Javier Jesús, los finalistas de Manuel Turizo son Lucas y Geraldine, quien se ha ganado el pase del colombiano con Tattooed Heart de Ariana Grande.: "Confié en ti desde el primer día", le ha dicho su coach.

Al final, Lucas se ha encargado de cerrar la semifinal con una bonita versión de Amor eterno de Rocío Dúrcal, que le ha valido el pase gracias a los votos del público.

¿Quién se llevará la victoria en la final de este sábado?