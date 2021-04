Más de 20 años de experiencia en el cine protagonizando clásicos como Robin Hood o Die Hard tenía Alan Rickman cuando aceptó el papel de Severus Snape en la franquicia de películas de Harry Potter. Su personaje como profesor de pociones en Hogwarts lo convirtió para muchos en uno de los héroes de la historia, de ahí que la muerte del actor fuese un jarro de agua fría para los fans de la saga.

Ahora, cuando se han cumplido cinco años desde su fallecimiento como consecuencia de un cáncer a los 69 años, uno de los actores de las películas, Matthew Lewis, quien interpreta a Neville Longbottom, ha sacado a la luz un momento muy especial que vivió con Alan Rickman el último día de rodaje de Harry Potter.

Matthew ha revelado que ese día decidió ir al camerino de Snape para darle las gracias por su trabajo juntos y decirle que había sido un honor trabajar con un actor como él durante los más de 10 años que duraron las grabaciones de Harry Potter.

"Fui a su tráiler... y le dije: 'Oye, sé que es tu último día, y solo quería decir que ha sido increíble haber trabajado contigo durante tanto tiempo", ha explicado en el podcast de Inside of You con Michael Rosenbaum.

Allí, le confesó que durante los primeros años había estado "aterrorizado por él". Algo curioso, el mayor temor de su personaje en la saga Harry Potter era el profesor que encarnaba el propio Alan Rickman.

La respuesta de Alan Rickman

El actor, que solo tenía intención de agradecerle su experiencia, se sintió muy sorprendido cuando el veterano intérprete le dijo que pasara al interior de su tráiler y se puso a hacer un té para ambos.

"Me dijo: 'Adelante'. Y puso la tetera a hervir, tomamos una taza de té y simplemente charlamos sobre lo que iba a hacer en mi carrera y me dio varios consejos", ha añadido Matthew. Algo que agradecerá por el resto de su vida.

Una experiencia gratificante y enriquecedora que vuelve a demostrar una vez más el gran corazón del actor. El propio Harry Potter, Daniel Radcliffe, escribió unas palabras similares el día de su fallecimiento en un post "Alan Rickman era una de las personas más leales y comprensivas que he conocido en la industria cinematográfica. Me animó mucho tanto en el set como en los años posteriores a Potter. Estoy bastante seguro de que vino y vio todo lo que hice en el escenario tanto en Londres como en Nueva York. No tenía que hacer eso, era una gran persona".