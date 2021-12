¿Cuál es la canción que cantan Mindy y Benoit en 'Emily in Paris'? La historia de 'Mon Soleil’

Ashley Park, actriz que da vida a Mindy en Emily in Paris, nos ha regalado una de las canciones más especiales de esta temporada junto a su nuevo compañero de reparto Kevin Dias, quien interpreta a Benoit, un joven músico callejero con el que formará una banda.

Se trata de Mon Soleil, un tema creado de manera exclusiva y original para la producción de Netflix y MTV Entertainment. “Cuando Darren [Star, el productor] se acercó a mí con la idea de una canción original para Emily in Paris, sabía que quería que Freddy Wexler la escribiera”, contó Ashely, según recoge el portal estadounidense Just Jared.

“El proceso entero fue un trabajo de amor por parte de todo el mundo involucrado y captura la esencia de la trama entre Mindy y su compañero de banda Benoit, quien escribe la canción para ella”, añade Ashley. Este proceso del que habla la actriz puede verse perfectamente reflejado en el episodio 10 de la segunda temporada de la serie.

Pese a ser un gran cliché, tanto la narrativa como los estereotipos sobre la ciudad del amor son bastante acertados. “París tiene la música incorporada en su ADN, el sonido de la ciudad te pide que te enamores”, afirma Freddy, autor principal de la canción (Ashley es coautora). “Con la increíble narración de Darren y la brillante actuación de Ashley, espero que juntos capturemos un poco de la magia parisina en esta canción”.

Darren Star, creador de Emily in Paris, está convencido de que la canción es perfecta, no solo para la serie, sino para escucharla en cualquier momento. “Mon Soleil es una canción atemporal que captura perfectamente la vibra romántica de la serie”, añade Darren. Lo que está claro es que esa magia y el amor a través de la música han conseguido llegar al corazón de los espectadores.

[[H3:La letra de ‘Mon Soleil’]]

“You know that some things were just always meant to be

Don't ask the other girls

Don't ask the other guys

Sometimes I wonder if you're ever gonna see

I'm not like the other girls

You're not like the other guys

I tell you I want you, but you don't listen to me

I guess all I can do is whisper in your ear

Ooh, your kisses taste so sweet

Can't resist it, stay with me

And promise not to wake me if it's all part of a dream

'Cause baby, it feels like heaven, mon chéri

Bonsoir, enchantée

Your hands on my face

Embrasse-moi, mon soleil

Say you'd die for me, baby

Read my messages if you want, I don't mind

I'm not like the other girls

You're not like the other guys

Hold me close 'cause it's too soon to say goodbye

You're some kind of beautiful

And you've got me in the sky

I tell you I want you, but you don't listen to me

I guess all I can do is whisper in your ear

Ooh, your kisses taste so sweet

Can't resist it, stay with me

And promise not to wake me if it's all part of a dream

'Cause baby, it feels like heaven, mon chéri

Bonsoir, enchantée

Your hands on my face

Embrasse-moi, mon soleil

Say you'd die for me, baby

So long, la vie en rose

Even with the mighty stars

The things we love don't always turn to gold

But if we never try, we'll never know

What we could be

Bonsoir, enchantée

Your hands on my face

Embrasse-moi, mon soleil

Say you'd die for me, baby

Da-di-do-doo-da-di

Doo-doo-da-di, doo-doo-da-di (Ooh-ooh, ooh-ooh)

Doo-doo-da-di, doo-doo-da-di

Doo-doo-da-di, doo-doo-da-di”