Antonio Pagudo: su mujer, sus hijos, su look calvo y por qué se fue de 'La que se avecina' // GTRES

El actor granadino nunca ha parado de trabajar aunque ahora no se le vea tan asiduamente en televisión. Repasamos sus últimos proyectos y su faceta más personal, la de marido y padre de dos hijos.

Antonio Pagudo nació el 2 de febrero de 1977 en Baza, un pequeño pueblo de Granada. Aunque acumula un extenso currículum como actor, su trabajo en la exitosa serie La que se Avecina le ha dado el reconocimiento nacional.

Pocos serán los que no reconozcan su rostro después de haber interpretado el papel de Javier Maroto en la ficción de la comunidad de vecinos más popular del país.

Su edad y su verdadero nombre

El actor, de 45 años, formó su apellido artístico (Pagudo) a partir de la unión de sus dos apellidos reales: Pérez y Agudo. Escogió el camino de la interpretación aunque esas no eran las pretensiones de su familia, que querían que heredase el taller de maquinaria agrícola de su padre.

La vocación le llamaba a subirse a las tablas y comenzó formándose en la Escuela de Arte Dramático. Sus primeros papeles los interpretó con la compañía de teatro y humor Yllana, donde estuvo 12 años.

Uno de sus mayores logros a nivel laboral fue cuando uno de los hijos de Charles Chaplin reconoció su talento tras verle interpretar una obra en la que se ponía en la piel del rey del cine mudo. "Eugene se me acercó y me dijo que le había gustado mucho; que había visto en mí cositas de su padre. Me quedé sin palabras", contó a XXL Semanal.

Su mujer, Mónica Cordobés, y sus hijos

Pagudo tiene una relación sólida con Mónica Cordobés, con la que se casó en el año 2006.

Juntos han criado a sus dos hijos, un niño y una niña, pero su conexión va más allá del vínculo familiar. Cordobés se encarga de representar al actor y cerrar sus contratos de imagen.

En las redes sociales son escasas las muestras de cariño que el actor ha dedicado a su mujer, pero tampoco se esconden. Besos pasionales, vacaciones en familia y mucho más. En 2016, el año que se dieron el sí, quiero, el actor declaraba su amor a los cuatro vientos: "Hoy es el cumpleaños de la persona que más quiero yo de este mundo. ¡Te amo, Mónica! ¡Y punto, hombre ya!", escribió.

Un look calvo para su último proyecto cinematográfico

El intérprete aparece casi irreconocible en la comedia que estrena el próximo mes de agosto en cines, Por los Pelos. El film cuenta la historia de tres amigos que viajan a Turquía a ponerse injertos de pelo para, según su teoría, mejorar sus vidas.

Antonio Pagudo en 'Por los pelos' // Warner

Pero no todo lo que se ve en la pantalla grande es real. El actor utilizó una prótesis para simular la calvicie, no tuvo necesidad de raparse al celo por las exigencias del guion. Sí se lo rebajó un poco, pero no llegó a pelarse.

Antonio Pagudo // GTRES

El motivo por el que abandonó LQSA

Después de 12 temporadas en La Que se Avecina, fue en el año 2019 cuando Antonio Pagudo decidió rescindir su contrato con la productora de la serie.

El actor abandonaba Mirador de Montepinar tras la decisión de la productora de hacer modificaciones en su contrato. Unos cambios que, según contó, no se correspondían ni con la longevidad de la serie ni con el apoyo que le había dado durante tantos años. Si aceptaba, quedaba en una peor situación de la que ya tenía.

"Trabajamos muy fuerte ahí y lo aporté todo. Ni los espectadores ni yo merecíamos esto", aseguró en 'Vertele'. No descartó un posible regreso, pero solo si se cumplen sus exigencias. Según él, la productora "tiene clarísimo lo que quiero, lo que pido y lo que necesito".