Dani Mateo vuelve a 'Zapeando' y explica por qué ha faltado estos días

Dani Mateo está de vuelta. El presentador ha regresado este miércoles a Zapeando después de casi una semana fuera.

El viernes 9 de septiembre se ausentó del programa de los espectadores, que se encontraron en su lugar a Cristina Pedroche. El lunes 11 y el martes 12 la sustituta fue Lorena Castell.

¿Dónde está Dani Mateo? ¿Por qué no está en Zapeando?

Las preguntas se sucedieron en Twitter a lo largo de estos días y finalmente el presentador ha explicado su ausencia.

"A mí el trabajo me sienta regular", bromeó Dani Mateo, que faltó solo unos días después de volver de vacaciones. El presentador se reincorporó el lunes 4 y faltó el viernes 9. "Ya llevaba una semana y me he cansado".

El enigmático tuit de Dani Mateo

Estos seis días de ausencia han dado pie a muchas dudas y publicaciones. Según El Confidencial, Dani Mateo estuvo fuera del programa por una indisposición.

Y no solo del programa, también de las redes, donde reapareció el martes 13 con un enigmático retuit.



El martes compartió un mensaje sobre la depresión de un compañero de profesión: el célebre cómico estadounidense Rick Gervais.

"Siempre que te sientas deprimido por la vida y pienses que a nadie le importa, recuerda que pronto morirás y nada de esto importará. Que tengas un fantástico día", dice el mensaje, que está acompañado de una foto de Gervais haciendo una puñeta a la cámara.