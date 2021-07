David Cal sorprende con su cambio de imagen 17 años después del Oro de Atenas

David Cal es uno de nuestros medallistas olímpicos. Con cinco metales en su poder, incluido el Oro que logró en Atenas 2004, el gallego de 38 años no podías faltar en la retransmisión de la inauguración de los Juegos de Tokio 2020.

Su aparición ha sido toda una sorpresa para la audiencia, que hasta ahora recordaba a David Cal como el atlético piragüistas luchando por conseguir una medalla olímpica. Una instantánea más o menos así que le llevó a hacerse con la plata en C1 500 en Atenas 2004 y en Pekín 2008 y la plata en C1 1000 en Pekín 2008 y Londres 2012. Sumando, claro, el Oro de Atenas 2004 en C1 1000 m.

El cambio radical de David Cal 17 años después del oro en Atenas // GTRES

Pues bien, David Cal ha cambiado mucho y este es el David Cal actual.

El cambio radical de David Cal 17 años después del oro en Atenas // Twitter

El piragüista, que no es la primera vez que aparece así, se convirtió en TT nada más aparecer en pantalla y los usuarios de esta red se hicieron eco de su evidente aumento de peso.

El atleta lleva retirado seis años, anunció el final de su carrera en marzo de 2015 con 32 años.

"Vengo a dar la noticia de que me retiro. Pensaba que el proyecto en Brasil iba a ser ilusionante, pero no ha podido ser. No me encontraba a gusto, no tenía ganas, no me encontraba motivado y es la causa de haber tomado esta decisión", dijo entonces.

Desde marzo de 2016 trabaja en el Servicio de Deportes de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), como técnico de competiciones.