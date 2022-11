El desagradable motivo por el que Brendan Fraser jamás irá a una gala de los Globos de Oro

Brendan Fraser fue uno de los actores de los 90 más importantes con películas como La momia o Dioses y monstruos, sin embargo, desapareció del cine y no ha sido hasta este 2022, con The whale, cuando el artista ha vuelto al primer plano.

En una entrevista con la revista GQ para promocionar su nuevo film, ha explicado que jamás acudirá a una gala de los Globos de Oro, ya que vivió un trágico incidente en 2003 que del que no quiere volver a saber nada.

El presidente de la AAPEH lo manoseó sexualmente

"Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood", ha contado, haciendo referencia a la institución que organiza estos premios.

El actor ya había hablado de esta historia, pero ha repetido que en 2003, el presidente de la AAPEH, Philip Berk, que tenía 70 años, se le insinuó sexualmente y le tocó el culo en varias ocasiones.

"Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar", detalló en otra entrevista en 2018.

Brendan Fraser fue convencido para no denunciar

Además, Brendan ha revelado que fue a denunciarlo, sin embargo, la Asociación se interpuso para que llegaran a un acuerdo, argumentando que había sido solo una broma.

"No, no participaré... Es a causa de la historia que he tenido con ellos. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme un montón de cosas, pero no eso", ha concluido el actor, en relación a si asistiría si lo nominaran por The whale.

Todavía no se ha estrenado la película ni se sabe la repercusión que tendrá, pero Brendan ya ha dejado claro que en ningún asistirá a los Globos de Oro.