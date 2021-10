Diez errores de 'El juego del calamar' que probablemente hayas pasado por alto

Los errores en las series y las películas que consumimos a diario son de lo más comunes. Aunque algunos se ven más claros que otros, lo cierto es que es muy difícil que todo sea perfecto dentro de producciones tan grandes como las que tenemos a día de hoy y es por ello que es habitual ver estos gazapos.

El juego del calamar ha sido una de las grandes triunfadoras de los últimos meses en Netflix, pero no por ello se ha librado de los fallos de continuidad. La serie surcoreana se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas y muchos seguidores ya la han revisionado hasta la extenuación en busca de los gazapos más claros.

Si ya has llegado al final, puede que te hayas fijado en alguno de estos. Si no lo has hecho, es mejor que pares de leer.

1. La silueta del paraguas

Uno de los juegos más virales de la serie ha sido el de la galleta Dalgona, el segundo que tuvo lugar en la serie. En él, los participantes elegían una figura (círculo, triángulo, estrella, paraguas) sin saber el verdadero motivo de esta elección. Más tarde, descubrieron que el objetivo era recortar la silueta elegida sin llegar a romper la galleta en la que estaba impresa.

Gi-Hun eligió, probablemente, el peor de todos y el más difícil: la silueta del paraguas. Sin embargo, la figura de la pared va cambiando durante el desarrollo del capítulo: a veces tiene las aristas que aparecen en el dibujo impreso en la galleta y a veces no.

Paraguas de 'El juego del calamar' // Twitter

2. Los participantes van cambiando

Tal y como está estipulado, en la edición de este juego participan 456 personas a las que se asigna un número al principio del concurso. Sin embargo, a lo largo de la serie, los diferentes extras que participan en la serie van cambiando de aspecto.

Uno de los ejemplos más claros es el caso del concursante 061 que, aunque en la trama aparece como una mujer que es asesinada en el juego de la galleta, más tarde aparece como hombre en la pantalla donde los jefes de la organización ven los jugadores que aún sobreviven en cada prueba.

Cambio de concursantes en 'El juego del calamar' // Netflix

3. El participante de 124 años

El quinto juego es uno de lo más intensos: el del puente colgante con baldosas de vidrio. En esta prueba, los participantes deben elegir una de las dos baldosas, sabiendo que una de ellas es de vidrio normal y la otra de vidrio templado. Sin embargo, uno de los participantes, el número 013, cuenta con una ventaja, pues sabe diferenciarlos porque trabajó durante años en una fábrica de vidrios. Así lo explican los villanos de la serie, que muestran la ficha del concursante.

No obstante, al mostrarla, podemos ver los datos del participante y, si nos fijamos, veremos que su fecha de nacimiento no encaja: el participante nació en el 1897. De ser así, tendría 124 años durante la realización del concurso, algo casi imposible teniendo en cuenta su aspecto.

Error de fecha en 'El juego del calamar' // Netflix

4. La batería infinita

Otro de los más comentados tiene mucho que ver con Hwang Jun-ho, el agente de policía infiltrado dentro de la organización de los juegos. Durante estos días que pasa en la isla donde se celebra el concurso, este policía saca su iPhone y apunta todas las pistas que va obteniendo a lo largo de su jornada. De hecho, incluso acaba llamando a su jefe para contarle parte de lo que está ocurriendo.

Sin embargo, la verdadera pregunta es cómo consigue Hwang Jun-ho mantener su móvil encendido durante todo este tiempo sin ningún tipo de cargador: ¿se trata de una batería infinita?

Hwang Jun-ho en 'El juego del calamar'. // Netflix

5. La tarjeta que se mueve

Otro error de continuidad del que muchos se han percatado sucede cuando el protagonista se traslada a la oficina de policía para denunciar lo ocurrido durante su estancia en la isla. Sin embargo, el agente que le atiende no se cree la historia y opta por llamar al número de teléfono que aparece en la tarjeta que Seong Gi-hun le entrega.

Lo que ocurre durante ese momento es que la tarjeta acaba moviéndose durante esta secuencia, pasando de la mano del policía a la mesa en planos seguidos sin que ese llegue a soltarla realmente.

6. El bocado al aire de Gi-hun

Pocos días después del estreno de la serie, este gazapo fue uno de los primeros en convertirse en viral. En esta escena, se ve cómo el protagonista de la serie come junto a algunos de sus compañeros del juego.

Sin embargo, desde la perspectiva en la que graba la cámara, se ve como Seong Gi-hun realmente no está comiendo nada, sino que se mete la cuchara vacía en la boca.

7. El cambio de móvil

El cambio de móvil es otro de los errores que hemos podido ver durante la primera entrega de El juego del calamar. Sucede durante el último capítulo de la serie, cuando Gi-hun se encuentra en el aeropuerto de camino a coger el avión hacia Estados Unidos para poder visitar a su hija.

Lo que ocurre es que, mientras en una escena el protagonista tiene el modelo de móvil Samsung S7, en la otra escena podemos ver cómo el móvil cambia para convertirse en un Samsung S3.

8. Top Scrert

Durante el episodio 5, donde el agente de policía Hwang Jun-ho continúa investigando la estructura de El juego del calamar, acaba accediendo a un montón de informes secretos que revelan algunos detalles de la trama: en uno de ellos, se puede leer Top Scrert en lugar de Top Secret.

El juego del calamar. // Netflix

9. El cumpleaños del protagonista

Mucho antes de que comience la trama del juego en la isla, la serie nos presente a Gi-hun, un hombre con problemas de dinero que se dedica a estafar a su madre siempre que puede para robarle dinero y así poder apostarlo.

Durante una de estas jugarretas, el protagonista de la serie introduce los números 0426 para extraer dinero de un cajero y, tras el fallo, explica que la clave de la tarjeta de su madre solía ser su cumpleaños (es decir, 26 de abril). No obstante, conforme va avanzando la serie y aparece por primera vez la ficha de Gi-hun mientras el policía investiga los archivos, se puede leer claramente en estos que su fecha de nacimiento es otra: el 31 de octubre.

10. La misma matrícula

En el episodio 3, Hwang Jun-ho se cuela en un ferry para llegar a la isla donde se desarrollan los macabros juegos del concurso de la serie para continuar su investigación sobre la misteriosa desaparición de su hermano. Sin embargo, lo cierto es que llama la atención que todos los vehículos que aparecen en esta secuencia realmente tienen la misma matrícula.