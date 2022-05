El difícil episodio que vivió el actor Austin Butler tras interpretar a Elvis Presley

Interpretar a la estrella del rock n' roll de todos los tiempos ha sido el gran reto al que se ha enfrentado Austin Butler. No obstante, el actor estadounidense de 30 años ha revelado que, después de estar casi tres años estudiando y actuando como Elvis Presley , su cuerpo empezó a apagarse de manera inmediata tras terminar las grabaciones.

La biopic de Elvis calienta motores para su esperada llegada a las salas de cine. La película dirigida por Baz Luhrmann narra el ascenso a la fama de Presley en los años 50, además de la compleja relación que mantuvo con su mánager el Coronel Tom Parker.

El profesional encargado de dar vida al gran referente del rock n´ roll es Austin Butler, mientras que su manager está a cargo de Tom Hanks. Al igual que muchas otras producciones, la película sufrió los efectos secundarios de la pandemia de la COVID-19.

A pesar de que el rodaje comenzó en enero de 2020, el actor estadounidense y su mujer, Kaia Gerber, contrajeron covid a lo pocos meses. Finalmente, las grabaciones se reaunudaron en septiembre de este mismo año y finalizó en marzo de 2021.

A pesar del alivio de que el rodaje llegase a su fin, no todo fue un camino de rosas para Austin Butler. En una entrevista con GQ magazine, el actor contó que tras terminar el rodaje fue hospitalizado y se vio obligado a permanecer en la cama durante más de una semana. Según la revista, Butler fue diagnosticado con un virus que simula ser una apendicitis.

"Al día siguiente me desperté a las 4 de la mañana con un dolor insoportable y me llevaron de urgencia al hospital", contó el actor. "Mi cuerpo empezó a apagarse el día después de que terminé con Elvis".

Luhrmann también se refirió a la actuación de Butler y recordó que el actor entró en pánico en mitad del rodaje. "Mira, he trabajado con todo tipo de actores y de intérpretes. Y acepto que se asustan, está bien. Pero Austin, él no se asusta. Tiene el pánico más cortés que he conocido".

Butler conectó emocionalmente con Presley

Ponerse en la piel de un icono como Elvis Presley no ha sido tarea fácil para Butler, especialmente sabiendo que las películas serían exhibidas en todas las pantallas del mundo una vez que las cámaras se apagasen.

Lo cierto es que el joven actor ha reconocido que pudo conectar emocionalmente con el personaje y sumergirse por completo en la historia y en la vida del cantante.