Eliminan del biopic de Amy Winehouse el dardo que lanzó a Justin Timberlake en los Grammy 2008

Ya podemos ver en cines Back to black, la película inspirada en Amy Winehouse y habla sobre algunos de los episodios más conocidos de la cantante británica. Murió a los 27 años y su familia dio el consentimiento a la directora Sam Taylor-Wood para poder llevar su vida a la gran pantalla.

La intérprete de Rehab se caracterizaba, entre otras cosas, por su facilidad para ser transparente y no ocultar sus emociones en ningún momento. Y a pesar de ello, los fans se han dado cuenta que en el film se omite un detalle importantísimo y que muchos recuerdan: el momento 'tierra trágame' con Justin Timberlake en 2008.

Se dio en la gala de los premios Grammy, ceremonia en la que ella estaba nominada a Grabación del Año por Rehab y competía con el estadounidense por llevarse la estatuilla. Mientras la presentadora leía los nombres de los nominados y sus canciones, Amy no se dio cuenta que se dio su micrófono seguía encendido porque acababa de actuar y dijo una frase muy embarazosa.

La conductora, Natalie Cole, dijo el nombre del single de Timberlake, What Goes Around... Comes Around, ella puso una cara de extrañeza y dijo '¿Su álbum se llama What Goes Around... Comes Around?'. Todo el mundo se enteró del comentario y este momentazo ha perdurado hasta ahora.

Finalmente, Amy Winehouse consiguió ganar el Grammy con Rehab y este susto se quedó en una simple anécdota. Parece que los guionistas la han considerado tan simple como para dejarla fuera de la película.