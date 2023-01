La emotiva reflexión de Cristina Pedroche sobre su futuro y su embarazo: "Me da miedo no estar preparada"

Cristina Pedroche comienza 2023 con muchas novedades positivas. A finales de diciembre, la colaboradora de Zapeando anunció que estaba embarazada y estaba esperando un bebé junto a Dabiz Muñoz. La noticia la dieron después de que un medio de comunicación lanzara esta exclusiva, lo que supuso que se estropeara la sorpresa que la pareja quería dar.

Además, profesionalmente también se enfrenta a nuevos retos y ha pasado a ser la presentadora de Password, el mítico concurso que regresa a Antena 3. Ha conseguido este puesto después de que Luján Argüelles, la elegida inicialmente, tuviera que dejarlo por compromisos laborales.

Sin embargo, esto no está siendo un camino de rosas para la periodista vallecana porque ha empezado a recibir muchos insultos a través de redes sociales por ser finalmente ella la escogida. Ha compartido en Instagram un post en el que ha denunciado ser el objetivo de tantos haters y ha aprovechado para presumir de embarazo.

Las duras críticas que ha recibido Cristina Pedroche por 'Password'

Cristina ha comenzado diciendo que "le está costando" subir contenido sobre el "proceso personal" que está viviendo porque "le da miedo". "Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", ha lamentado.

Ha cargado contra las "burradas" que escriben sobre ella desde que se supo la noticia de su participación en Password y ha reconocido que "le duelen". "Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte", ha explicado la humorista.

Y ha detallado que está asustada por las críticas que puede recibir sobre su embarazo: "No sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar".

Cristina Pedroche ha amenazado con dejar las redes sociales

Del mismo modo, ha advertido que si sigue así, solo compartirá contenido sobre el trabajo: "Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi Instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo.

"Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé…Pero me da miedo…", ha terminado diciendo.

Cristina Pedroche está pasando por muchos cambios a nivel personal, pero también laboral, sin embargo, las duras críticas que está recibiendo están siendo suficiente para ella como para que tome una drástica decisión.