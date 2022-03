"Se enfadó conmigo": Tamara Falcó revela qué ocurrió durante su último encuentro con el Papa

Después de su ausencia la semana pasada por su contagio de coronavirus, Pablo Motos ha vuelto a El Hormiguero con sus habituales colaboradores.

Este jueves se sentaron en la mesa de la tertulia Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y el propio presentador, que quiso saber cómo le había ido a la hija de Isabel Preysler en su último encuentro con el Papa Francisco. No es ningún secreto que la joven profesa gran devoción por el cristianismo, fe que practica y divulga en su día a día través de sus redes sociales.

"Cuéntanos un poco, has ido a ver al Papa y has tenido tu pequeña historia", empezaba Pablo Motos, queriendo tirarle de la lengua.

Un poco vergonzosa, Tamara Falcó empezó su relato explicando que quiso aprovechar su visita para llevarle un presente al pontífice.

"Le llevé un regalo al Papa que era una Virgen, la Virgen de la Alegría que es de una amiga mía. La verdad es que yo iba muy ilusionada con mi Virgen, que era un regalo para él, y claro cuando me tocaba saludarle pues me arrodillé, él también vio a la Virgen arrodillarse y me hizo un gesto (como para que se levantase) un poquito enfadado", relató Tamara Falcó, que en ese momento no se dio cuenta del error de protocolo que supone hacer una reverencia ante el Papa con una imagen de la Virgen.

"Para mí ver al Papa es como ¡guau!, y le vi enfadado y me dije, '¿qué estoy haciendo mal?", continuaba Falcó. "Al ver el gesto me levanto y bendice a la Virgen y le digo 'no, no, es para usted', y ya se quedó así muy contento y me dio las gracias", comentaba la marquesa de Griñón, ya un poco más divertida. "¡Estas cosas solo me pasan a mí!", añadía.

Eso sí, el encuentro, confusión de protocolo incluido, fue tan breve que Falcó no tuvo oportunidad de compartir impresiones con Francisco I. "No nos dio tiempo a hablar, me quedé un poco en shock porque no me lo imaginaba enfadado. Yo ya de por sí soy cortada para estas cosas, que no duermo la noche antes, así que imagínate con esa situación", terminó.