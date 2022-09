La entrevista de Quevedo en 'El Hormiguero' en siete titulares

Pese a que no le gusta dar entrevistas, El Hormiguero es especial para Quevedo. El artista canario de 20 años ha crecido viendo el programa de Pablo Motos, que visitó este jueves acaparando la atención de dos millones de espectadores.

Ellos descubrieron el lado más personal del cantante del momento, que avanzó en el programa su canción Vista Al Mar, segundo adelanto de su primer disco. También habló de su referente en la música y de ´como se siente cada vez que escucha Quédate, nombre con la que se conoce a la sesión de Quevedo y Bizarrap.

Está harto de su canción 'Quédate'

Quédate es la canción que ha puesto a Quevedo en el mapa, que la gente escucha sin parar y que el artista querría poner en pause. Dice que la ha oído demasiado y la tiene aborrecida.

"Llevo escuchándola desde cuatro meses antes de que saliera publicada este verano”, le dijo a Pablo Motos, al que también le reconoció estar muy agradecido al tema por permitirle "vivir de lo que me gusta".

Una canción le puso en contacto con Bizarrap

Su relación con Bizarrap surgió a raíz de otra canción, el remix de Cayó la noche que hizo con el cantante argentino Duki.

"Bizarrap nos subió a su historia de Instagram. Al tiempo saqué el tema con Duki y cuando vio que yo iba a ir a Argentina a grabar el tema con Duki me habló por Instagram", dijo sobre cómo surgió la colaboración con Bizarrap, que define como un "supernormal". "Normalmente a los productores se les da poca visibilidad pero ahora mismo no hay ningún productor que logre su repercusión a nivel hispano".

Mike Towers, su referente

No solo tiene buenas palabras para Bizarrap, también para Mike Towers del que dice es su referente en la música por dos motivos.

"Mi referente musical es Myke Towers. Me gusta su voz y su talento a la hora de escribir las canciones", aseguró sobre el puertorriqueño.

Todavía vive con sus padres

Quevedo aún no ha volado del nido y sigue viviendo con sus padres.

“Mi madre no quiere que me vaya, pero en breve me tendré que ir por mi comodidad", le contó a Pablo Motos, al que confesó que de pequeño los planes de su madre eran otros: "Siempre me decía que si no estudiaba me iba a echar y ahora no quiere que me vaya”.

En cuanto a cómo llevan sus padres la fama, admite que han encajado bastante bien el éxito, aunque con alguna excepción: “Acaban igual de saturados que yo”.

Sin ganas de vivir a Miami

Quevedo dice que se siente “cómodo en Canarias" y no tiene planes de irse a otro sitio a vivir, pero reconoce que todo puede pasar.

"La vida da muchas vueltas", dijo en la entrevista de El Hormiguero abriendo las puertas a irse allá donde el trabajo lo lleve. "Soñaba con esto y estoy muy agradecido”.

Sentía vergüenza de sus primeras improvisaciones

Pese a reconocer que “nunca fui un buen estudiante, suspendía bastante”, Quevedo se matriculó en Administración de Empresas aunque no le gustaba mucho y terminó dejándola.

Antes de la universidad, con 13 años, empezó a escribir sus propias reflexiones y, al tiempo, a participar en batallas de gallos. "Ahí empecé a improvisar, a escribir a la vez con bases de rap", contó Quevedo, que al principio se guardaba ese contenido porque tenía vergüenza de mostrarlo: “Es difícil decirle a un amigo: escúchate este tema”.

Trabajó de albañil

Durante la pandemia se cansó de hacer cosas que no le motivaban y estaba un poco infeliz con la vida que llevaba entonces, ahí decidió que quería dedicarse a la música.

"Cuando dejé la universidad trabajé unos meses de albañil porque no iba a estar sin hacer nada", contó en El Hormiguero sobre esa vida que no le motivaba demasiado y que dejó por la música. Según contó, trabajaba muchas horas y [[LINK:EXTERNO||||||siempre “intentaba compaginarlo” con la música.]]