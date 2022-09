Así suena 'Vista al mar', el nuevo temazo de Quevedo

Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52, la colaboración de Quevedo con Bizarrap, ha sido la canción más escuchada del verano en España. Así lo ha revelado Spotify, donde el tema se ha mantenido en el número uno durante siete semanas en el número uno Top 50 Global, desbancada a principios de septiembre por otro gran éxito, As It Was de Harry Styles.

Pero aunque su sesión con el productor argentino continúa sonando en medio planeta, Quevedo ya está centrado en el que será su primer disco. Vistas al mar es el segundo adelanto de su próximo álbum, un tema que ha anunciado en redes sociales con un teaser del videoclip, que empieza con el propio cantante teniendo una conversación con una chica.

"¿Cómo estás? ¿Sigues de fiesta? Te llamé pero no da señal", le escribe la joven, a lo que el artista le responde con un vídeo en el que está en una habitación con una piscina en la terraza y unas impresionantes vistas a la ciudad de noche.

"Vente. No quiero que quede en un casi", añade Quevedo.

Tras anunciar este nuevo lanzamiento, Quevedo ha ofrecido varios adelantos a través de Instagram Stories donde puede escucharse parte de la canción. Mientras en uno se ve al cantante grabando el videoclip el tema, en otro vídeo aparece cantando la letra mientras viaja en coche.

"Rápido llegas, rápido te vas. Estás por delante pero sales por detrás. Mami, no quiero que quede en un casi", se le oye cantar.

Vistas al mar es el segundo avance del primer disco de Quevedo tras Sin señal, un tema que lanzó el 22 de julio y que ya acumula más de 33 reproducciones en Spotify y cuyo vídeo supera los 11 millones de reproducciones en Youtube.