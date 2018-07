Escucha 'Sledgehammer', la canción de Rihanna para la banda sonora de 'Star Trek: Más allá'

Rihanna es la encargada de interpretar la canción Sledgehammer, el tema principal de la última entrega de la saga Star Trek, Star Trek: Más allá, cuyo estreno está previsto para el 19 de agosto.

Su participación en la banda sonora de la película parece que llevaba tiempo gestándose. Tal y como relata Entertainment Weekly, Rihanna podría haber trabajado en esta canción desde 2014, cuando escribió en Twitter: "You're just another brick and I'm a sledgehammer".

A sus 27 años, Rihanna es la artista con mayores ventas de la historia en formato digital con más de 100 millones de ventas y certificaciones de Oro y Platino. Después de hacer sus pinitos en el cine en películas como Annie, Battleship o Valerian y la ciudad de los mil planetas, nos entra la duda de si se habrá atrevido a hacer un cameo en la cinta.

Star Trek: Más Allá, la esperadísima nueva entrega de la franquicia Star Trek creada por Gene Roddenberry y lanzada nuevamente por J.J. Abrams en 2009, vuelve de la mano del director de Fast and Furious, Justin Lin, contando el épico periplo de la nave U.S.S. Enterprise y su intrépida tripulación. En Star Trek: Más Allá la tripulación del Enterprise se dispondrá a explorar los últimos confines del espacio, donde nadie más ha llegado. Una vez allí se enfrentarán a un nuevo y misterioso enemigo que los pondrá a prueba, tanto a ellos como a la Federación y lo que ella representa.