"Estoy hasta los c*jones de la tía esta": la gran metedura de pata de Pepón Nieto en 'Los Hombres de Paco'

Paco Tous, Pepón Nieto y Carlos Santos han acudido a El Hormiguero para hablar del esperadísimo regreso de Los Hombres de Paco.

Pero además de hablar de la nueva historia que están rodando, también han recordado algunos momentos de la mítica serie de Antena 3. Concretamente, Pablo Motos se interesó por una terrible metedura de pata que tuvo Pepón nieto con Fernanda, la script de la ficción.

Tal como ha explicado Pepón, Fernanda se encargaba mantener el raccord de la serie y que todas las secuencias casaran entre sí. Por lo que estaba muy pendiente de todos los actores.

"Era al principio, no la conocíamos Y estaba. Me decía 'Pepón di por, es que has dicho como...' Y yo 'tía, ¿se entiende o no se entiende? Pues déjame tranquilo", ha empezado explicando el actor.

"Y hubo un momento en que se va y le digo a Paco 'estoy hasta los huevos de la tía esta. Me está tocando los cojones todo el rato'. Y al día siguiente me vino ella y me dijo 'Pepón, a mí me gustaría que nos llevásemos bien', y yo le dije '¿por qué no nos vamos a llevar bien?' y me dijo 'es que ayer me pusiste verde. Tenías el micro abierto y estaba en el monitor con el director y todo el equipo te estábamos escuchando'", ha continuado entre risas, dejando lo peor para el final: "Y lo peor es que luego me enteré de que era la pareja del director".

Afortunadamente, todo quedó en una simple metedura de pata y la relación entre Pepón y Fernanda mejoró rápidamente: "Es una chica maravillosa".