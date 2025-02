Eva Soriano enseña los moratones que le están dejando los entrenamientos de 'El Desafío'

Eva Soriano es "una persona muy inquieta", y así lo contó en Y ahora Sonsoles este jueves, cuando visitó a Sonsoles en su plató por primera vez. Después de valorar todos los regalos que le ha hecho la presentadora a Cuerpos especiales, la cómica dio otros detalles sobre sus proyectos.

Por supuesto, la humorista trató con humor temas como su pasado presentándose a Operación Triunfo y su vínculo con su madre, Asun, la estrella invitada de sus redes sociales. Pero, además, la catalana habló de su próximo reto: ser concursante de El Desafío.

Sí, la conductora del anti-morning show formará parte del casting del concurso presentado por Roberto Leal, que ya está en pleno rodaje mientras se emite la quinta temporada. Aunque no pudo revelar muchos detalles de lo que está viviendo en Y ahora Sonsoles, la catalana hizo una sugerencia: "Te puedo enseñar lo que me está haciendo físicamente El Desafío, pero no es agradable".

Los moratones de Eva Soriano por los ensayos de 'El Desafío' | Y AHORA SONSOLES

Ante la afirmación de Sonsoles, Soriano se levantó los pantalones para mostrar sus enormes moratones por ambas piernas, lo que impresionó a la presentadora y a todo el plató.

"Para que luego digan que la tele es mentira. Todo esto son entrenos de El Desafío. No puedo decir qué prueba voy a hacer, y parece la decadencia", adelantó la cómica, abriendo apetito para lo que está por llegar.