Así es Asun, la madre de Eva Soriano y artista invitada en su perfil de Instagram

Eva Soriano ya ha demostrado su desparpajo y su capacidad de ser una artista multidisciplinar. La presentadora de Cuerpos especiales compagina su carrera como cómica con otras facetas, como creadora de contenido en redes sociales.

Este jueves, Soriano visitó a Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles por primera vez, y allí, en el plató de Antena 3, habló hasta de su madre, Asun, una figura muy importante en su cuenta de Instagram.

'La Asun' se presta a todas las tonterías de su hija, y es una de la protagonista de sus redes sociales. La madre de la cómica disfruta de su compañía en su casa, de conciertos, de viajes y de todas las ocurrencias de la humorista.

La madre de Eva se atreve a todo: a bailar, a bromear con su hija, a cantar... Un contenido que los seguidores de Soriano aman. "Se lo pasa muy bien, es compañera de aventuras", le explicó la cómica a Ónega.

La relación de Eva Soriano con su madre

En el programa de Antena 3, Eva Soriano también explicó cómo ha evolucionado la relación con su madre con los años. "Llega un punto en la edad adulta en la que las hijas y las madres o los hijos y los padres nos volvemos a reconciliar. En la adolescencia petamos un poco poque es la edad de rebeldía y tal, pero con el tiempo piensas: 'Jolín, es que esta persona es bastante guay'".

"Yo con mi madre me voy a todos lados, si tengo un bolo se viene conmigo... Es superdivertida", detalló la humorista sobre su vínculo maternal.

No obstante, Asun no es la persona que mejores consejos le da: "No es mi mejor consejera, es la persona que mejor me conoce. No me da los mejores consejos porque es muy dispersa como yo, pero ella me conoce muchísimo. Con solo respirar sabe si tengo una bronquitis".

Eva Soriano asegura que no la "explota" para su contenido, sino que disfruta de ella: "La saco en redes porque me lo paso muy bien con ella, y allí traslado mi cotidianidad con ella. Cada vez que voy a ver la tengo ahí le hago un vídeo y los dejo para la posteridad"