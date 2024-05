El incidente de Will Smith en los Oscar: a quién pegó la bofetada y las consecuencias que tuvo

El incidente de Will Smith en los Oscar: a quién pegó y las consecuencias que tuvo | GTRES

Will Smith ha vuelto a España, un país al que siempre le ha mostrado un cariño especial, como parte de la promoción de su nueva película Bad Boys: Ride or Die. Una nueva entrega de la saga que tantos buenos momentos ha dado al actor y a su compañero, Martin Lawrence, con quien forma una de las duplas más sólidas de Hollywood.

De hecho, Will Smith se ha volcado tanto en este nuevo proyecto que ha conseguido a un embajador de lujo para el mundo hispanohablante: Leo Messi.

Un regreso al circuito cinematográfico que viene marcada por una etapa alejada de los focos tras su incidente en la gala de los Oscar de 2022, donde protagonizó uno de los momentos más amargos que se recuerdan en la fiesta de la Academia de Cine.

¿A quién pegó?

El 28 de marzo de 2022 se celebró la 94ª gala de entrega de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Una ceremonia en la que los cineastas fueron los grandes protagonistas del evento hasta que, en los clásicos interludios en los que humoristas y presentadores como Ricky Gervais o Jimmy Kimmel amenizan el evento, Chris Rock, encargado de la tarea en ese momento, realizó un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

Una broma que no sentó nada bien a su protagonista y por la que Will Smith decidió levantarse de su butaca para soltar una sonora bofetada a Chris Rock, que no daba crédito a la situación.

“Quita el nombre de mi mujer de tu jodida boca”, espetó al humorista tras su agresión.

Tras el suceso y en el momento de recoger su premio como Mejor actor por su interpretación en El Método Williams, Will Smith se disculpó ante el auditorio argumentando que se pueden “hacer cosas locas por amor”, aunque, sin duda, la gala quedó marcada por esta bofetada.

Disculpas públicas

Apenas al día siguiente, el actor decidió pedir disculpas a través de sus redes sociales. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, escribió en su perfil de Instagram.

Sin embargo, el intérprete no pudo esquivar el procedimiento disciplinario que decidió abrir la Academia “por la violación de los códigos de conducta de la Academia”, un expediente que se llevó a cabo después dedecidiese renunciar a su puesto en esta entidad antes de su tramitación.

Las consecuencias de la agresión

El efecto más inmediato que experimentó Will Smith tras abofetear a Chris Rock fue el veto de su persona en las galas de los Oscar durante los próximos diez años, aunque su reciente galardón no se vio afectado por la medida disciplinaria.

A nivel personal, muchos medios apuntaron a que el protagonista de El Príncipe de Bel Air estaba sufriendo una severa crisis personal debido a sus problemas de conducta y agresividad, llegando incluso a plantearse el ingreso en una clínica especializada que nunca se terminó de confirmar.

Estos problemas también derivaron en contratiempso con su esposa, Jada Pinkett Smith, con quien tuvo una crisis matrimonial con la que se llegó a especular con el divorcio, aunque finalmente ninguno de esos presagios se han llegado a concretar y ambos mantienen su vínculo.

En cuanto a su faceta profesional, Will Smith vio cómo su participación para protagonizar la secuela de la producción de Netflix Bright se interrumpió, al igual que su papel en la película The Council.

De hecho, incluso la secuela de Soy Leyenda 2 estuvo a punto de irse al traste tras el incidente con Chris Rock. Sin embargo, el proyecto se mantuvo activo y Will Smith formará parte del largometraje protagonizado por Michael B. Jordan.