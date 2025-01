Jaime Chávarri, el desencanto y la desaparición de la figura del padre

Existen diferentes causas posibles para explicar el desencanto social posterior al derrumbe de los valores tradicionales, localizado en el llamado mayo francés, en 1968. Este derrumbe culminaría a finales de los ochenta con la caída del Muro de Berlín. Entre los muchos elementos que determinan esta transformación, uno fundamental es la decadencia de la figura paterna en la estructura familiar.

En 1976, Jaime Chávarri, Premio Feroz de Honor 2025, dirigió El desencanto, una película documental en la que entrevistaba a la familia de Leopoldo Panero, poeta del régimen franquista, tras la muerte de este.

A partir de conversaciones con su viuda, Felicidad Blanc, y sus tres hijos, Juan Luis, Leopoldo María y Michi, se dibuja el retrato de unas personas desencantadas tras la caída de la dictadura, vivas tras la sombra de un mundo –y un hombre– que ya ha desaparecido.

Aunque la narración da cuenta de la ausencia de la figura del padre, más que de su desaparición física, el filme comienza con el relato de la muerte del poeta.

La narración de ese momento es un rompecabezas difícil de armar en el que hay que cruzar tres versiones –la de Michi, la de Juan Luis y la de Felicidad– para averiguar los hechos. Estos son que Leopoldo llegó a casa enfermo, probablemente con una angina de pecho que ni sus hijos ni su esposa supieron ver, que el practicante al que mandaron llamar tampoco la detectó y que murió tumbado solo en la cama de su habitación. Felicidad estaba en la terraza, a donde él la había instado a ir hasta que la necesitase y la llamase. Cuando ella entró en la habitación después de unas horas, se dio cuenta de que su marido ya era un cadáver.

La descripción que Felicidad hace de este momento ("Dicen que dije: 'está frío como si estuviera muerto'") traduce a la perfección la distancia con la que vive el instante: se trata de un juego de representación, o de "como si". La reacción consiste en negar la muerte –hay que resucitarle, reanimarle como sea– y llamar al practicante para que le trate.

Ante la incapacidad de este para confirmar la muerte, Felicidad envía a su hijo Juan Luis a llamar a una ambulancia. Sin embargo, la noticia se extiende por los alrededores del pueblo, hasta el punto de que, cuando el hijo mayor vuelve corriendo, una anciana le pregunta "¿por qué corres, si ya está muerto?".

Doce o trece años más tarde, en el documental, Juan Luis sigue sin poder reconstruir la secuencia lógica de los acontecimientos, el hecho de que su madre mandase a pedir ayuda cuando ya no había nada que hacer.

Frente a la cámara, Michi parece señalar desde el principio la existencia de una gran mentira familiar en torno a la cual gira el discurso: la pérdida de felicidad que supuso la muerte del padre para los hijos. Pero no es cierto que con anterioridad a su fallecimiento ni ellos ni su madre fuesen tan felices. Para estar desencantados, apunta Michi, antes habría que haber estado encantados.

La relación amorosa de Felicidad con Leopoldo parecía estar definida por el vacío que sentía junto a él. Con su pérdida, se sustituye la figura que él ocupaba en la casa, en su familia y en su vida. Así, a partir de ese momento, Felicidad coloca a su hijo mayor, Juan Luis, en el lugar del esposo. Él, además de proporcionarle vida social, se erige en "cabeza de familia":

"Una vez, en un restaurante […], el camarero tenía toda la idea de que yo era el gigoló de mi madre, que me hizo mucha ilusión, no sé, hasta me excitó sexualmente. Era muy divertido, la idea de que uno estaba siendo el gigoló de su propia madre"