James Corden se convierte en el sexto Backstreet Boys en una actuación épica

Está claro que James Corden es uno de esos personajes que lamentas no tener cerca para poder conocerlo. Su última genialidad junta algunos de los elementos claves para convertirse en lo que finalmente es: un momentazo épico. Porque si al elemento fan nostálgico de volver a juntar a los Backstreet Boys , le sumas una integración perfecta de Corden en la coreografía y un clasicazo de la boy band como ‘ Everybody ’.

En su programa 'The Late Late Show', James Corden comenzó hablando de las boy bands, de las de verdad, con sus papeles bien definidos: “Estoy hablando del guapo, el divertido, el bueno, el otro, y el rebelde que se negó a seguir las reglas, todos viviendo juntos en alguna extraña mansión en Orlando".

“Quiero recuperar las boy bands y quiero que sea ahora”, dijo Corden, “así que traigamos de vuelta a la boy band líder en ventas de todos los tiempos, los Backstreet Boys”, ¡y ahí estaban ellos! A. J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, no faltaba ni uno de nuestros amores platónicos de los 90.

La actuación los Backstreet Boy interpretando ‘Everybody’ junto a James Corden ¡es lo más épico que he visto en mucho tiempo! Corden es sin duda el sexto BSB, con cara de absoluto deleite y coreografía impecable. Pero no te hago sufrir más, aquí tienes el vídeo: