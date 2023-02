Jamie Lee Curtis arremete en los premios SAG contra los que la llaman 'nepo baby': "Estoy profundamente orgullosa de ser actriz"

Jamie Lee Curtis ha sido una de las protagonistas de los premios SAG 2023 al llevarse el galardón a Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Secundario por su papel en Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

La actriz de 64 años ha aprovechado su presencia en el evento para bromear sobre la famosa portada del New York Magazine en la que se le incluía como nepo baby.

En diciembre de 2022, este medio realizó un reportaje haciendo referencia al Nepotismo hollywoodiense, que trata de todas aquellas celebridades que están arrasando en la industria del cine, la moda, la música y el entretenimiento por ser hijos de personas conocidas.

Jamie Lee Curtis, a pesar de tener una larga trayectoria en el mundo del cine, fue calificada como nepo baby por ser hija de las estrellas de cine fallecidas, Tony Curtis y Janet Leigh.

“Obtuve mi primer SAG cuando tenía 19 años, cuando firmé un contrato de siete años con Universal Studios y protagonicé una serie de ABC TV llamada Operation Petticoat, que se basó en la película que mi padre, Tony Curtis — nepo baby — protagonizó”, dijo Jamie Lee mientras el público presente en el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles estallaba en carcajadas.

Jamie continuó explicando que cuando fue despedida de esta serie un año más tarde, pensó que su vida había terminado. "Pero la buena noticia es que si no me hubieran despedido de Operation Petticoat, nunca habría tenido la oportunidad de hacer una audición para una pequeña película de terror sin presupuesto llamada Halloween. Mi nombre es Jamie Lee Curtis, y estoy profundamente orgullosa de ser actriz".

Jamie Lee Curtis ya defendió a los 'nepo babies'

Cuando salió este artículo, en el que la incluían como nepo baby junto a otras caras tan conocidas como Lily-Rose Depp, Jack Quaid, Brooklyn Beckham o Maude Apatow, ya se pronunció a través de las redes sociales dando su opinión al respecto.

"He sido actriz profesional desde que tenía 19 años, eso me convierte en una Nepo Baby. Nunca entendí qué cualidades hicieron que me contrataran ese día, pero desde mis dos primeras líneas actuando como Quincy en Universal Studios, hasta este último año creativo espectacular unos 44 años después, no hay un día en mi vida profesional que transcurre sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine", empezó escribiendo junto a una foto con sus padres.

"La conversación actual sobre los nepo babies sólo está diseñada para tratar de minimizar, denigrar y lastimar. Para que conste, he navegado 44 años con las ventajas que me trajo mi fama asociada y reflejada, no pretendo que no haya ninguna, [ni] que traten de decirme que no tengo ningún valor por mi cuenta". continuó.