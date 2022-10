Jamie Lee Curtis posa con su hija trans por primera vez en un acto público tras su cambio de género

El dato sobre la vida de Jamie Lee Curtis más desconocido: "No había nadie más que lo quisiera hacer" // Antena3.com

Ruby y Annie, las dos hijas de Jamie Lee Curtis, han acompañado a su madre en la alfombra roja de la premier de la película Halloween Ends, que llega a los cines este viernes 14 de octubre.

La reconocida actriz compartió la imagen de este momento en su Instagram con las frases: "Mi familia. Madre orgullosa. Apoyo con amor".

Esta es la primera aparición pública de Ruby Guest desde que su madre, Jamie Lee Curtis, habló en la revista People sobre el proceso de cambio de género de su hija: "Estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo. Así como cuidar, amar y apoyar a su hermana mayor Annie en sus viajes. Soy una estudiante agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby. La conversación continúa, pero siempre intento saber cómo hacerlo mejor".

Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis and Annie Guest // Getty

Jamie Lee Curtis se ha mostrado siempre muy abierta y tolerante con la identidad sexual de su hija Ruby, además, desde el primer momento ha comentado que observa con "maravilla y orgullo" cómo comparte su hija su verdadero "yo" con el mundo.

A pesar de que la actriz apoya de manera incondicional a su hija, es consciente de que hay gente que no piensa como ella y que se generan fuertes discursos de odio: "Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, sólo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella. El nivel de odio es…, como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso: El exterminio de seres humanos. Eso es aterrador."

La vida de Ruby Guest

Ruby Guest nació el 15 de marzo de 1996 en California, aunque su nombre al nacer era Tom.

Jamie Lee Curtis y su marido Christopher Guest adoptaron al niño y a su hermana Annie.

A los 25 años, Tom comenzó su transición a Ruby aunque desde mucho antes tenía claro la forma en la que quería presentarse a los demás.

Su pasión son los videojuegos y los ha convertido en su trabajo dado que es editora de videojuegos.

En mayo, Ruby Guest se casó con su chica, Kynthia, en una boda temática que Jamie Lee Curtis no dudó en compartir con sus seguidores.

El apoyo recibido por su familia y en especial por su madre ha hecho que pueda ser feliz en un mundo que está constantemente juzgándola.