Jamie Lee Curtis se lleva el premio a mejor celebración en los Globos de Oro 2023

BEST REACTION EVER

Jamie Lee Curtis no se llevó el premio a Mejor actriz de reparto de película musical o comedia en los Globos de Oro 2023, pero sin duda se merece el premio a Mejor celebración de la gala.

La actriz alzó los brazos como un hooligan cuando su compañera Michelle Yeoh se hizo con el premio a Mejor actriz por su papel en la película Todo a la vez en todas partes.

El gesto de la actriz de 64 años, que acompañó el movimiento de brazos del grito "Yes!!", se alzó también como uno de los momentos más virales de la gala y muchos en Twitter dicen que es la mejor reacción de la historia.

Las dos actrices tienen una estrecha relación y Jamie Lee Curtis dice que Michelle Yeoh es su BAE, abreviación de Before Anyone Else (Antes que nadie).

La película Todo a la vez en todas partes, en la que comparten pantalla Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh, se alzó con dos premios durante la ceremonia: el premio a Mejor actriz y a Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan).