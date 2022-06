Jedet se sincera: “Si hubiera nacido mujer, no sería la mujer trans que soy hoy en día"

Jedet ha venido a Las Uñas dispuesta a hablar sin censuras sobre cualquier tema, y Sandy Tanakashi no tiene pelos en la lengua cuando se trata de entrevistar, además es amiga de la invitada al programa.

La presentadora le ha recordado a Jedet aquella entrevista con El Mundo en la que hizo unas declaraciones polémicas a ojos de las personas respecto a las mujeres y el colectivo trans, tachándola de tránsfoba, y han retomado esa conversación durante esta entrevista.

Jedet ha sido tajante sobre el tema: “Existen las mujeres y las mujeres trans, vivimos una marginación en común pero luego hay realidades diferentes de cada una. Yo no puedo hablar por ejemplo de una mujer racionalizada”, explicaba la actriz para hacer entender que en función de nuestra características podemos hablar de una misma realidad en otros aspectos.

“No soy lo mismo que tú y no pasa nada. Tú no vas a saber nunca lo que es mirarte al espejo y echarte a llorar porque ves una barba”, ha ejemplificado la entrevistada. "En algunas cosas hay que luchar de la mano y en otras cada una tiene una lucha y no pasa nada”, terminada de explicar Jedet.

Jedet tiene claro que la sociedad aún no acepta al colectivo, y lo ha hecho ver: “Somos la última mierda de la sociedad, vamos a luchar por todo lo que nos queda todavía”. Además ha señalado que aún le quedan muchos derechos por conquistar y piensa ir a por ellos.

"Al final todas desearíamos haber nacido mujer", recalca Jedet. Pero también ha llegado a una bonita conclusión: “Si hubiera nacido mujer, no sería la mujer trans que soy hoy en día, ni tendría los valores que tengo, porque no habría vivido la realidad que yo he vivido, que no ha sido muy bonita pero bueno, ha sido bonita en otros sentidos”. Sindy le ha dado las gracias por sus palabras y por ese discurso.