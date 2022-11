Jennifer Aniston narra el calvario que vivió para intentar quedarse embarazada: "Fue realmente difícil"

Jennifer Aniston ha llegado al Olimpo de la interpretación. Tras arrasar en los 90 con Friends, la actriz no ha dejado de trabajar y ha logrado consagrarse profesionalmente, sin embargo, su vida personal no ha sido tan sencilla.

La artista ha dado una entrevista para la revista Allure y en ella, ha explicado cómo vivió algunos de los momentos más duros, como sus muchos intentos para quedarse embarazada o cómo afectó a su personalidad el divorcio de sus padres.

Jennifer Aniston // Gtres

Jennifer Aniston cuenta que su pasado la ha hecho más fuerte

Jennifer ha contado que actualmente está "mucho mejor que cuando tenía 20, 30 o mediados de los 40". En este sentido, ha confesado que durante esta época pasó por "cosas realmente difíciles" y gracias a ello "se ha convertido en quien estaba destinada a ser".

"Es por eso que estoy tan agradecida por todas esas cosas de mierda. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura que era", ha dejado claro.

La actriz ha abierto uno de los cajones que mejor guardados tenía: por qué no ha tenido hijos. Así, ha apuntado que estos años fueron tan duros porque no logró quedarse embarazada. "Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés".

La lucha de Jennifer Aniston para tener hijos

Probó con muchas técnicas, pero nada dio resultado: "Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas".

Pero con el paso de los años, se dio cuenta que no podría quedarse embarazada: "Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado".

En vez de tristeza, Jennifer ha reconocido que "siente alivio" porque ya sabe que "ahora ya no hay más que hacer".

Los rumores de por qué Jennifer Aniston no tenía hijos

Durante estos años, se especuló mucho sobre los motivos que habían llevado a la actriz a no querer tener hijos, sin saber realmente lo que estaba pasando. Ella ha ironizado recordando esto y pensando que se impuso "la narrativa de que era simplemente egoísta".

La protagonista de Friends ha querido también desmentir uno de los rumores que se dijo de ella en este momento: que su marido [Brad Pitt] la dejó por no tener hijos: "Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas".

Brad Pitt y Jennifer Aniston // Getty

Cómo afectó el divorcio de sus padres a Jennifer Aniston

No obstante, no es el único momento duro que Jennifer Aniston recuerda. La mala relación que tenían sus padres y el posterior divorcio fueron importantes. Ella ha destacado como veía a su madre llorar y no podía ayudarla: "En esa generación no era como, 'Ve a terapia, habla con alguien. ¿Por qué no empiezas a microdosificarte? Vas por la vida y recoges a tu hijo con lágrimas en la cara y no tienes ayuda".

Con el paso de los años, fue capaz de perdonar a su madre por lo que vivió: "Es tóxico tener ese resentimiento, esa ira. Aprendí mucho de mi madre. Recuerdo haber dicho: 'Gracias por mostrarme lo que nunca será'".

Poco a poco, Jennifer ha aprendido a hacer frente a los problemas de la vida y a darse cuenta que todos los errores del pasado consiguen hacer a las personas más fuertes e inteligentes de cara al futuro.