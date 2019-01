El triste reencuentro de Pablo López con una vieja amiga en 'La Voz'

El doble estreno de 'La Voz' en Antena 3 está siendo un sinfín de emociones, sobre todo para Pablo López . El cantautor vivió un triste momento cuando, tras la audición de una de las aspirantes, descubrió que se trataba de una amiga suya que había estado con él en otro talent show, pero que no supo reconocer por su voz: "¡No me lo puedo creer! ¡Qué mierda!"

La gran frustración de Pablo López tras no girarse por su amiga Noelia Cano

El doble estreno de 'La Voz' en Antena 3 donde hemos visto a los primeros aspirantes en las audiciones a ciegas ha sido todo un torbellino de emociones. En su mayoría momentos de lo más felices, sobre todo para los que han conseguido entrar en el programa, pero también tristes para los que se han quedado a las puertas.

Este ha sido el caso de Noelia Cano, que subió al imponente escenario de 'La Voz' para interpretar 'Cry Me Out' de Pixie Lott, aunque desafortunadamente no consiguió que ninguno de los coaches se diera la vuelta.

Pablo López, que minutos antes había reconocido a Javier Erro tras quedar segundo finalista en 'La Voz Kids' y conseguir que se uniera a su equipo, no tuvo el mismo oído para Noelia, a la que también conocía.

Pablo y Noelia participaron juntos en la edición de Operación Triunfo de 2008, en la que el malagueño quedó segundo finalista y donde nació su fama. "¡No me lo puedo creer! ¡Qué mierda!", exclamó nada más darse la vuelta y ver a su amiga.

Muy emocionado explicó que no había podido reconocer su voz, motivo por el cual estaba "enfadado" con ella. Pablo ha escrito canciones para Noelia y conoce perfectamente su voz, pero explica que en su audición no sonó como de costumbre.

Por su parte, Noelia explica que al estar los cuatro coaches de espaldas se le hace muy difícil cantar con todo su potencial: "Impone mucho, pero más cuando estáis vueltos de espaldas. Porque no puedo mirar a los ojos y eso te reprime".

Tras su actuación Pablo la acompaña fuera del escenario visiblemente afectado, abrazándola entre bastidores.