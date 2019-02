Las mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl

Para los artistas actuar en la Super Bowl supone una gran responsabilidad, ya que ha dejado de ser una final deportiva más y se ha convertido en un evento donde la actuación musical tiene una gran importancia.

Beyoncé (2013): La cantante ya nos tiene acostumbrados a actuaciones espectaculares, pero la de la Super Bowl es una de las mejores de su carrera. La artista cantó Run the World (Girls), Love on Top, Crazy In Love, End of Time, Baby Boy y la acompañaron Kelly Rowland y Michelle Williams para interpretar Single Ladies y algunos de los éxitos de las Destiny's Child como Bootylicious o Independent Women Part I y acabaron con Halo.

Prince (2007): según Billboard, es la mejor actuación musical de la historia de la Super Bowl. Prince se subió al escenario con un traje azul y guitarra lila en mano para interpretar We Will Rock, You Let's Go Crazy, Baby, I'm a Star, Proud Mary, All Along the Watchtower, Best of You y su éxito Purple Rain.

Lady Gaga (2017): la cantante sorprendió al mundo en 2017 con su brillante espectáculo, con saltos al vacío, pirotecnia y 300 drones haciendo de estrellas.

Michael Jackson (1993): Hace 25 años, el Rey del Pop demostró su gran talento durante la Super Bowl, era la primera vez que había una actuación en el intermedio del evento y, está claro que marcó un antes y un después en la historia de la música.

U2 (2002): Sin duda es una de las actuaciones más emotivas. Bono y toda la banda quisieron hacer un recuerdo a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York a través de sus éxitos.

Madonna (2012): El año anterior a Beyoncé, la Reina del Pop sorprendió con una gran puesta en escena y entró al estado vestida de gladiadora y rodeada por un multitudinario ejército para interpretar Vogue, Music con LMFAO, Give Me All Your Luvin' acompañada de M.I.A y Nicki Minaj, Open Your Heart y Express Yourself.

Bruce Springsteen (2009): Otros de los grandes artistas que ha actuado en la Super Bowl ha sido Bruce Springsteen, que durante 15 minutos sorprendió a todo el público del evento.

Aerosmith, Britney Spears y N Sync (2001): La banda liderada por Steven Tyler recordó sus mayores éxitos pero no estuvieron solos, Britney Spears y N Sync también se subieron al escenario e interpretaron Walk This Way.

The Rolling Stones (2006): Han sido otra de las míticas bandas que actuaron en el intermedio de la Super Bowl. Los Rollings hicieron vibrar el estadio durante 20 minutos con los tres temas que interpretaron, Start me Up, Rough Justice y Satisfaction,

Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016): Diez años después de la espectacular actuación de los Rollings, Coldplay se subieron al escenario de la Super Bowl junto con Beyoncé y Bruno Mars para convertir su actuación en una enorme fiesta.

Janet Jackson y Justin Timberlake (2004): La actuación de esta pareja musical siempre será recordada por el polémico momento en el que Janet Jackson acabó enseñando el pezón después de que Justin Trimberlake agarrará y estirara de su vestido.