Lady Gaga quiere convertirse en directora de cine

De la mano de Bradley Cooper, Lady Gaga ganó el Oscar a Mejor Canción y con la serie American Horror Story se convirtió en la reina de los vampiros. Después de su papel, como Patrizia Reggiani, en House of Gucci, nos queda claro que el camino de Lady Gaga en el cine está tomando unas dimensiones que, quizá, pocos podíamos augurar años atrás.

Si Lady Gaga ya nos encandilaba como cantante, y como actriz sigue la misma dinámica, no tenemos dudas que hará algo bueno como directora.

Hace tan solo unos días, la diva ha concedido una entrevista para Deadline en la que ha dejado unos titulares muy jugosos. De hecho, sobre sus intenciones de dirigir, fue muy clara: "Estoy interesada en eso, sí, pero es algo que me gustaría practicar para volverme sutil y ágil", a lo que añadió: "Y nunca querría decir que podría ser buena en algo que no he estudiado lo suficiente".

No hay que olvidar que Lady Gaga ya se ha encargado de la dirección de varios de sus vídeos, como Google Chrome o Marry the Night. Sobre estos apostilló: "He hecho cortometrajes para mis propios videos musicales y los amo y los aprecio. Pero son eternamente míos y están dentro de mi propia vida y el éxtasis de mi existencia".

Al margen de su interés como cineasta, seguro que más pronto que tarde volvemos a ver a Lady Gaga en otro proyecto cinematográfico como actriz. La crítica y el público le aplauden, ella se gusta y lo cierto es que nos está regalando papeles para el recuerdo. Sobre la implicación con sus personajes también ha tenido palabras, y muy interesantes, al respecto: "Tuve algunas 'dificultades psicológicas' hacia el final del rodaje. O bien estaba en mi habitación de hotel, viviendo y hablando como Reggiani, o estaba en el set, viviendo y hablando como ella".