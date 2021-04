El mensaje de Lorena Gil, la animadora de 'La ruleta de la fortuna', tras superar el coronavirus

Lorena Gil, la animadora del público de La ruleta de la suerte, ha anunciado en redes sociales que ya ha superado el coronavirus.

La profesional ha estado luchando contra la enfermedad casi un mes y se ha mostrado muy agradecida por el apoyo recibido por sus seguidores y sus compañeros del programa de Antena 3.

"Oficialmente he vencido a la Covid y ahora me toca desconectar y dedicarme tiempo. Gracias por vuestro apoyo y muestras de cariño en estos 24 días interminables, ahora necesito seguir sumando en positivo, hasta pronto", escribió el sábado 17 de abril al compartir una foto de un tatuaje que dice "Sorry, we’re closed" (Lo siento, está cerrado).

La animadora parece encontrarse mejor y hasta ya ha aprovechado su buena para salir a la calle tras un largo periodo de recuperación.

"Respirar, dar pasitos de vida y cargar el alma de emociones. Quién dijo que reinventarse no sería una experiencia excitante. Carpe Diem", escribió un día después en su perfil de Instagram, donde compartió unas fotografías del Palacio Real de Madrid.

El mensaje de Jorge Fernández a Lorena Gil

Las buenas noticias para Lorena Gil llegan unos días después de que su compañero, Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte, le mandara personalmente un vídeo animándola a seguir luchando y recuperarse por completo antes de su reincorporación

"Lore, cariño mío, ¿Cómo estás? Bueno ya sé como estás porque hablamos muy a menudo. Aquí estamos todos esperándote con los brazos abiertos. Te mandamos un beso enorme enorme enorme y que te echamos muchísimo de menos", dice el mensaje grabado en el plató.

"Lo que queremos es que te recuperes lo antes posible pero también lo mejor posible. No aceleres nada, aquí vamos a estar por lo menos tres años más y lo que nos queda. Tu tranquila, recupérate que es lo principal y llega llena de energía, como siempre", prosigue Jorge Fernández para finalizar diciéndole que en el programa se encuentra su casa.