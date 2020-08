Jorge Fernández muestra su increíble cambio físico un año después de conocer su enfermedad

Fue hace poco más de un año cuando Jorge Fernández decidió compartir con sus seguidores los problemas de salud con los que llevaba lidiando los últimos meses. El presentador sufría una enfermedad digestiva provocada por los altos niveles de mercurio acumulados en su cuerpo. Sin embargo, para llegar a este diagnóstico consultar con numerosos médicos y ser perseverante, ya que sus síntomas, bastante comunes, podían confundirse con otras dolencias. "Fatiga crónica, depresión, dispepsia funcional, colon irritable, anorexia, vértigos, insomnio, parestesias en miembros inferiores... y un largo etc... (unos cuantos de estos los he sufrido yo durante años)", contó en aquel momento, invitando a otros que estuviesen en su misma situación a no rendirse.

Esta enfermedad digestiva y la acumulación de metales pesados en su cuerpo le provocó una pérdida de nueve kilos, algo contra lo que lleva luchando desde hace un año. Con esfuerzo y trabajo, Jorge Fernández ha logrado recuperar su figura habitual.

"Entre la foto de la izquierda y la de la derecha han pasado 12 meses exactamente. ¿Qué hay entre una foto y otra? ¿Qué he podido hacer para que en un año, la diferencia sea considerable? Lo primero, ser consciente de mí situación, de mi problema, de mi debilidad. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía que estuviera débil. Cuanto más sabía, más me ayudó a centrar el tiro de qué necesitaba y de qué profesionales tenía que depender. No todos valen para ciertos momentos claves y críticos".

SOBRE LA ACUMULACIÓN DE METALES PESADOS

Una vez que Jorge Fernández consiguió un diagnóstico adecuado, el presentador quiso indagar cuáles eran las causas de esa enfermedad.

"Los metales pesados se acumulan principalmente de dos maneras. Aire que respiramos (difícilmente podemos hacer algo aquí) y mediante la ingesta de alimentos (lo peor son los pescados grandes como atún, emperador, caballa, pez espada...). Aquí si podemos hacer mucho, y yo comí mucho atún rojo durante muchos años por ejemplo...CUIDADO!", explicaba hace un mes .

Su proceso de recuperación ha consistido en un tratamiento intravenoso para eliminar e mercurio de su cuerpo. "Me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA", contó.