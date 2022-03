Mario Vaquerizo: por qué es tan importante para él su reto en 'El Desafío' y las veces que ha hablado de su sexualidad

Mario Vaquerizo participa en El Desafío este viernes con un reto que promete tensión y dificultad a partes iguales. El cantante de Nancys Rubias se une al programa como invitado puntual, así que no estará sometido a la presión del resto de concursantes. Eso sí, el marido de Alaska confiesa que está "nervioso".

En qué consiste su reto y cómo se ha preparado

Tenía ganas de sumergirse en el programa ya que es el formato de entretenimiento que más le ha sorprendido en los últimos tiempos. "Es uno de mis programas revelación. Estar la segunda semana como invitado me hace mucha ilusión. Estoy un poquito nervioso porque no es tan fácil como parece. Voy a tratar de hacer una prueba, no estoy sometido a la presión de los concursantes porque soy invitado pero sí es cierto que la prueba que voy a hacer me ha requerido mucho esfuerzo y mucho tesón", decía el cantante durante los ensayos previos a la grabación.

La prueba de Mario Vaquerizo consiste en la recreación de una obra de Jerry Lewis que se llama The Writer Tiber. En ella, un escritor sigue a la orquesta tocando una máquina de escribir como si fuera un instrumento más. Así, el cantante tendrá que centrarse en el tempo de la música y saber cuándo interpretar y de qué manera.

"A priori parece fácil. A mí cuando me lo dijeron dije que sí, pero en el momento en el que enfrentas te das cuenta de que no es nada fácil, tienes que tener mucho sentido del ritmo y saber entrar en el tempo porque yo estoy con una orquesta sinfónica detrás. La máquina de escribir forma parte de los instrumentos, del bajo, del chelo, y encima en directo", explicó.

Por qué es tan importante para él

Aunque es un gran fan del humor, la tertulia y el cachondeo, Mario Vaquerizo se ha tomado muy enserio este reto. Asegura que se involucra mucho en este tipo de proyectos y enfatiza que, aunque no lo parezca, es "muy disciplinado".

"A mi me gusta ensayar porque me gusta hacerlo de la forma más digna posible. Esto es un programa de entretenimiento, de humor, a mi me gusta mucho el show pero me gusta hacer las cosas bien, soy muy disciplinado aunque no os lo creáis. En estas semanas ensayando lo que más me ha dado gratificación es que he visto una evolución, una evolución que espero mantener cuando llegue la prueba de verdad", manifestó.

Con el director de la orquesta sinfónica que lo acompañará en el plató ha hecho muy buenas migas durante los ensayos. "He conocido a Tino, el director de la orquesta, y ya es como de la familia, mi vecino, porque llevamos como dos semanas ensayando tres horas al día", aseguró.

Lo que ha dicho sobre su sexualidad: "No soy bisexual"

En una entrevista con la revista Pronto, el vocalista de las Nancys Rubias asegura que su matrimonio con Alaska goza de buena salud. "Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo", cuenta antes de analizar el secreto de este éxito: "Nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad".

Esta frase despertó la curiosidad del periodista, que quiso indagar si con "espacios de libertad" se refería a los que otorga una pareja abierta. "No. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta", contestaba Vaquerizo.

El tema de su sexualidad llegó a colación del calificativo que el músico utilizó para definirse durante la conversación. "Soy una mariquita inquieta, a la que le gusta todo lo que le proponen", dijo sobre lo polifacético que es laboralmente hablando."La palabra mariquita no es un insulto, me la aplico a mí y a mis amigos", aclaraba.

Tras utilizar este término, Vaquerizo negaba que estuviese relacionado con su orientación sexual. "No soy bisexual, si lo fuera no estaría con mi mujer. Y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…", aseguró.

La pareja se casó en el año 1999 en Las Vegas, con Vaquerizo vestido de Elvis Presley. "Lo mejor que he hecho en mi vida", celebraba Vaquerizo en una foto que colgó para recordar su 22º aniversario.

Cómo vive su enfermedad

Al líder de Nancys Rubias le diagnosticaron artrosis crónica hace tres años, cuando tenía 43 años. Afortunadamente, su mujer Alaska reveló en Lecturas que Mario tiene "muy controlada" la enfermedad: "Con la rehabilitación, haciendo su gimnasia y cuidándose, va muy bien".

Por otro lado, también explicó que cuando le dieron la noticia, Vaquerizo lo pasó muy mal: "Se vino abajo y lo entiendo. Una persona joven, que nunca ha tenido ningún achaque y, de repente, se ve imposibilitado".

En octubre de 2020, Mario Vaquerizo hizo unas declaraciones a la misma publicación explicando cómo llevaba el tratamiento de la artrosis: "Tengo que seguir cuidándome y haciendo ejercicios de hombro porque tengo una parte cogida. Algunos días tengo unos pinzamientos horrorosos".