¿Quién ha sido el ganador del segundo programa de 'El Desafío'?

Jesulín, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell, María Pombo y Norma Duval han vuelto a enfrentarse a las pruebas de El Desafío, que en algunos casos les ha requerido un gran esfuerzo físico, mientras que en otros primaba la capacidad de concentración o la memoria.

Mario Vaquerizo, invitado de este segundo programa, ha sido el encargado de realizar el primer reto: tocar un instrumento en directo por primera vez en su vida.

El líder de las Nancys Rubias ha recreado la escena de Jerry Lewis en la película Lío en los grandes almacenes haciendo percusión con una máquina de escribir mientras la Film Symphony Orchestra le han acompañado con instrumentos de cuerda y de viento. ¡Y no le ha salido nada mal!

A continuación le ha tocado el turno a El Monaguillo y su prueba ‘Equilibrio mortal', que requería una gran precisión al intentar equilibrar una plataforma moviendo un arcón con un coche y jugando con ambos pesos.

Y aunque en algunos momentos parecía que los nervios le iban a jugar una mala pasada, finalmente ha conseguido su objetivo.

Tras El Monaguillo ha llegado la prueba de Raquel Sánchez Silva, que tras ganar el programa anterior con su espectacular prueba de apnea, esta semana le ha tocado un reto mucho más divertido: tocar percusión junto a Mayumana, de quien se ha declarado una gran admiradora.

Jesulín de Ubrique ha tenido que enfrentarse a uno de sus miedos en su reto para esta semana: la altura. El torero ha protagonizado un espectacular número de equilibrio en el que tenía que ir poniendo una silla sobre otra hasta alcanzar un aplique para enroscar una bombilla en lo alto del plató. ¡Espectacular!

Si bien Jesulín ha conseguido vencer su miedo a las alturas, María Pombo no ha podido hacer lo propio con el agua. Esta semana le tocaba la prueba de apnea y, aunque ha asegurado haberse esforzado mucho durante toda la semana, sus miedos le han superado y ha salido del agua a los 52 segundos.

Juan Betancourt ha tenido que ausentarse en este segundo programa de El Desafío, y también tendrá que hacerlo en el tercero. Sin embargo, el modelo se ha buscado un sustituto de lujo: el piragüista Javier Hernanz.

El deportista ha recogido el reto que se le había asignado a Betancourt, que consistía en hacer 18 loopings con una bicicleta en un minuto.

Tras el espectáculo de Javier Hernanz, ha llegado Omar Montes armado con un arco para demostrar su puntería. ¡Y no lo ha hecho nada mal teniendo en cuenta que al principio no sabía ni cómo se cogía el arco!

Por último, Norma Duval y Lorena Castell se han enfrentado al duelo Eurovisión, donde tenían que demostrar que se habían aprendido la letra de las 61 canciones que han representado a España en el certamen.

Jesulín de Ubrique: ganador del segundo programa de 'El Desafío'

Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio se han puesto manos a la obra con sus puntuaciones tras los retos de los ocho concursantes.

Raquel Sánchez Silva y Jesulín de Ubrique han sido los dos concursantes que el jurado ha considerado que lo había hecho mejor en sus pruebas, dejándolos para el final en la puntuación.

Finalmente, Jesulín de Ubrique ha sido el gran ganador de la noche tras demostrar su templanza a la hora de vencer su miedo a las alturas consiguiendo mantener el equilibrio con la torre de sillas.

“Para mí ha sido todo un reto. Lo he luchado, lo he trabajado, lo he sacrificado… Aunque me haya hecho daño no me importa, estoy disfrutando una barbaridad, conociendo a una gente maravillosa”, ha agradecido el torero, asegurando que competir en el programa no es nada fácil, y reivindicando que hay mucho trabajo detrás del número que se ve durante el programa.

Clasificación general tras el segundo programa de 'El Desafío'

Clasificación 'El Desafío' // Antena 3

¿A qué desafíos se enfrentarán los concursantes de 'El Desafío' en el tercer programa?