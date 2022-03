María Pombo se derrumba tras su prueba de apnea en 'El Desafío': “Empiezo con pensamientos de cosas horribles”

En el segundo programa de El Desafío la prueba de apnea le ha tocado a María Pombo. Tras la magnífica marca que hizo Raquel Sánchez Silva en el programa anterior, con nada más y nada menos que tres minutos y 32 segundos, María tenía el listón muy alto.

Pero más allá del reto de superar la marca de su compañera, Pombo tenía que enfrentarse a uno de sus grandes miedos en esta prueba: el agua. En los ensayos, ya hemos visto cómo María confesaba que no es nada acuática y que no se siente nada cómoda en este medio.

De hecho, ha pedido que le pusieran música clásica durante la prueba para intentar relajarse. Pero desafortunadamente ni la música clásica ni las indicaciones de su entrenador para tranquilizarla, han podido con los nervios de la joven de 27 años.

Cuando llevaba sumergida menos de un minuto, Pombo ha empezado a negar con la cabeza, sacándola del agua en el segundo 52 tapándose la cara con las manos. Visiblemente decepcionada, ni los ánimos de su entrenador, ni los de Roberto Leal ni el resto de sus compañeros le han servido para reconfortarla.

“Me da mucha vergüenza hacer esto, pero es que odio el agua. Y estoy ahí con los oídos con agua y es que me pone muy nerviosa”, ha empezado explicando.

“Y como dice mi padre, no estoy hecha para sufrir, mi cuerpo no me deja. Mi mente dice ‘te ahogas, te ahogas’ y empiezo con pensamientos de cosas horribles y mi mente puede conmigo”, ha concluido.

Para quitarle hierro al asunto, Santiago Segura le ha hecho reír diciéndole que ha batido el récord de apnea en menor tiempo y el programa le ha otorgado la tarjeta solidaria de 1000 euros.

María Pombo, en desacuerdo con la opinión de Juan del Val

Al final del programa, cuando el jurado le ha dado su valoración otorgándole un cuatro, María ha tenido un pequeño desacuerdo con Juan del Val.

El escritor ha asegurado que podían haber sido condescendientes con la influencer, sin embargo ha considerado que es una prueba de esfuerzo y de sacrificio y ella no lo había conseguido.

“Bueno, lo de esfuerzo y sacrificio, te aseguro que me he esforzado”, le ha interrumpido Pombo. “Han sido muchas horas de esfuerzo, pero que luego yo me agobie y que me de miedo el agua es otra cosa”, ha añadido.

“El esfuerzo y el sacrificio es un valor que podemos comparar con todos los que estamos aquí, y todo lo que hemos visto durante la edición pasada y en esta también, como lo que el otro día hizo Raquel”, ha replicado del Val, y ha añadido: “Evidentemente eres la que menos tiempo has estado y eso tiene que ver con la capacidad de sacrificio, que no has tenido suficiente en esta prueba”.

Por su parte, Pilar Rubio ha querido animar a María diciéndole que todavía tiene mucho que dar en El Desafío.