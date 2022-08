Meryl Streep, Scarlett Johansson, Andrew Garfield... El listado de actores que fueron rechazados por Hollywood

Los actores tienen que realizar muchas audiciones para llegar en alto, sin embargo, muchas veces se quedan a las puertas de conseguir los papeles que quieren. Hacemos un repaso de las historias más curiosas de reconocidos actores que se han quedado sin sus personajes deseados.

Meryl Streep

Juzgados por su físico Meryl Streep compartía en el programa The Graham Norton Show que en 1976 audicionó para el papel protagónico de Dwan en la película King Kong. Sin embargo, el productor de la cinta la consideró “demasiado fea”. Obviamente, no consiguió dar vida a este personaje que sería interpretado por Jessica Lange.

Scarlett Johansson

Henry Cavill

No hay duda de que Henry Cavill está en forma, por lo que ha podido representar papeles como Superman o Geralt de Rivia en The Witcher. Sin embargo, aseguró en Men’s Health que empezó a preocuparse por su físico cuando le rechazaron en el casting de Casino Royale por “ser llenito”. Cavill quería interpretar a James Bond, pero este papel sería para Daniel Craig.

Andrew Garfield

Andrew Garfield conocido, sobre todo, por encarnar a Spiderman en la franquicia The Amazing Spiderman, tampoco fue lo “Suficientemente guapo” para interpretar el papel de príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia, tal y como contaba el actor en Entertainment Tonight. Ben Barnes sería el encargado de dar vida a este personaje.

Hablando de Spiderman, el personaje que todos quieren interpretar, pero tan solo unos pocos afortunados lo ha conseguido. Tom Holland ha sido el encargado de dar vida al personaje del hombre araña en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, este fue un papel muy cotizado al que aspiraron muchos actores renombrados.

Joseph Quinn

Joseph Quinn es uno de ellos. El actor de Stranger Things comentó que audicionó para Spiderman pero que nunca le respondieron.

Timothée Chalament

Timothée Chalament es un actor muy nominado y premiado por su papel de Elio en Call me by your name. El intérprete comentó en The Hollywood Reporter que quiso ser Spiderman, sin embargo, no le cogieron porque su audición fue un desastre.

Friends: La serie en la que todos quieren estar

No sabemos qué hubiera pasado si Jennifer Aniston, Courteney Cox, Mattew Perry, Lisa Kudrow, Matt Leblanc y David Schwimmer no hubieran protagonizado la serie Friends, pero lo que sí se sabe es que hubo muchos más nombres sobre la mesa para interpretar a los personajes de la serie.

Tiffani Thiessen es una actriz que ha participado en multitud de series y casi interpreta a Rachel Green, pero “era demasiado joven comparada con el resto del elenco” comentaba en una entrevista.

La voz original de Apu de Los Simpson, Frank Azaria casi quita el papel de Joey Tribbiany a Matt Leblanc. Esto no ocurrió y el actor siguió audicionando para participar en la serie, lo que le llevó a interpretar a David, el novio científico de Phoebe.

Durante un tiempo, según cuenta el libro Generación Friends, David Schwimmer quería renunciar al papel de Ross Geller, debido a que estaba cansado de trabajar en televisión, por ello hicieron audición a muchos otros artistas como Noah Wyle, que sería conocido por su papel en Urgencias, o Eric MacCormac, conocido por su personaje de Will & Grace. Finalmente, Schwimmer leyó el guion del episodio piloto y se convenció de interpretar a Ross.

Audiciones fallidas

Millie Bobby Brown contó en Variety que audicionó para el papel de Laura, también conocida como X-23, en la película Logan. Contó que se preparó mucho el papel y que le hacía mucha ilusión trabajar con Hugh Jackman. Sin embargo, el personaje acabó siendo para Dafne Keen.

Taylor Momsen, antes de formar parte del reparto de Gossip Girl, quiso interpretar a Hannah Montana. Sin embargo, la cantante de The Pretty Reckless se alegra de que ese papel fuera interpretado por Miley Cyrus y que no la cogieran, porque no cree que hubiera podido lidiar con la presión.

Eddie Reydmane contaba en The Graham Norton Show cual fue su peor audición. El actor inglés contaba que intentó ser Bilbo Bolson en El hobbit, pero que el casting fue un desastre. Este papel acabaría en manos de Martin Freeman.