"Metí la pata": esta es la operación estética de la que Bibiana Fernández se arrepiente

Como cada semana, se emitió un nuevo episodio de Encuentros Inesperados, al que acudieron Juan José Millás, Santiago Segura, Bibiana Fernández y Susana Díaz.

Uno de los temas que salió fueron las operaciones estéticas, a lo que Bibiana confesó que es "muy aficionada a ellas". "La belleza es muy tirana", recalcó. Ante la pregunta de cuanto se ha podido gastar, ella respondió: "No te creas que tanto. Me hice la blefaroplastia hace no mucho tiempo. Es quitarte las bolsas", relató.

"Todas nos tendríamos que operar"

"Yo metí la pata. Tenía una boca que era estupenda y, en la época en que se pusieron de moda de inyectarte los labios, yo me inyecté. De repente me estropeé la boca, pero el médico siempre me decía que no me pusiera, que tenía la boca muy bien", reconoció.

Susana Díaz le indicó que ella no tenía pensado operarse y la actriz le contestó: "Escúchame, quitando Ángela Molina, todas nos tendríamos que operar. Y aun así no tenemos la garantía de estar como Ángela Molina".

"Yo te enseño fotos de cuando tenía 40 años y ya quisiera tener la boca de entonces. Tenía una boca preciosa", añadió Fernández.