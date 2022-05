"¿He mejorado? No": el consejo estético contra la alopecia de Santiago Segura en 'El Desafío'

Como cada viernes, El Desafío vuelve para sorprender a los espectadores con increíbles retos. Sin embargo, en esta ocasión el protagonista de uno de los momentos más cómicos no fue ningún concursante, sino el juez Santiago Segura.

Mientras juzgaban a Juan Betancourt por un increíble reto de cintas elásticas, Roberto Leal se sorprendió de un pequeño detalle sobre la apariencia del miembro del jurado: "Veo brillos. ¿Te has hecho algo distinto?"

A lo que Santiago respondía de forma muy cómica: "Se me olvidó ponerlo en el contrato, pero no quiero que me saquen la calva por detrás. Cuando me miro al espejo por delante me he acostumbrado más o menos. Pero cuando estoy en un ascensor y la veo por detrás parece que sea un culo".

Este el 'método Segura' para disimular la alopecia

Por esto, el cómico decidió pedir en maquillaje una cosa bastante curiosa: "Les dije que me la pintaran por detrás".

"¿He mejorado? No. Parece el bigote de Groucho Marx pero en toda la calva", bromeaba Santiago por los brillos que se le ven desde atrás.

"Pero bueno, me da igual porque al menos no les estoy enseñando el culo a esta pobre gente", recalcaba.