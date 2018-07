El momentazo de Chenoa sin bragas en El Hormiguero

VISITÓ EL PROGRAMA JUNTO A ÀNGEL LLÀCER Y CARLOS LATRE

El jurado de Tu Cara Me Suena, Ángel Llácer, Carlos Latre y Chenoa, asistieron al programa El Hormiguero 3.0 para hablar del exitoso programa de Antena 3. Lo que no sabía Chenoa es que su compañero Ángel Llácer revelaría el secreto de que no llevaba bragas.