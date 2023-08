Muere Mark Margolis, actor de 'Breaking Bad', a los 83 años

Mark Margolis ha muerto este viernes a los 83 años. El actor participó en varias series como Better Call Saul y American Horror Story: Asylum, aunque su papel más recordado es el de Héctor Salamanca en Breaking Bad.

Este viernes ha fallecido Mark Margolis a los 83 años en Nueva York. Ha sido su hijo Morgan Margolis el que ha anunciado la triste noticia de la muerte del actor deBreaking Baden el hospital Mt. Sinai debido a una breve enfermedad, tal y como recoge Variety.

A pesar de que su papel en la citada serie fuera el que más fans reconocen, lo cierto es que tuvo una carrera muy extensa y estuvo nominado a un Emmy por Better Call Saul, la secuela de Breaking Bad.

Nacido en Filadelfia (1939), su carrera profesional comenzó en los 70 y alcanzó la fama al interpretar a Alberto The Shadow en Scarface. Apareció en decenas de obras de teatro como Uncle Sam o The Golem y fue entonces cuando dio el salto a la televisión -The Equalizer, Oz, Kings o American Horror Story- hasta lograr el estrellato.

Su papel más conocido es indudablemente Héctor Salamanca en Breaking Bad,en la que se metía en el papel de un sicario mexicano en silla de ruedas.

Tal fue el éxito de esta serie que el actor participó en la secuela de la misma Better Call Saul (2016-2022) en la que interpretaba al mismo personaje.

Todavía no se conocen las causas de la muerte de Mark Margolis.