Muere el actor Willie Garson, de 'Sexo en Nueva York', a los 57 años

Muere Willie Garson, de 'Sexo en Nueva York', a los 57 años // Sex and the City

El actor Willie Garson, conocido por interpretar al mejor amigo de Carrie en Sexo en Nueva York, ha fallecido a los 57 años. El intérprete, que poco antes del fallecimiento estuvo trabajando en el rodaje de la serie And Just Like That…, la precuela de la serie, tenía cáncer de páncreas.

Su hijo, Nathen Garson, ha sido el encargado de confirmar la noticia a través de Instagram: "Te quiero mucho papá. Descansa en paz, estoy orgulloso de que compartieras todas tus aventuras conmigo y de todo lo que conseguiste. (...) Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido".

Garson trabajó en la serie de HBO entre 1998 y 2004, siendo uno de los secundarios clave durante sus seis temporadas, junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall. El romance de su personaje con el bailarín de Broadway Marcus Adente llegó incluso a tener una trama argumental dentro de la serie.

Desde la plataforma le han dedicado un bonito homenaje al actor: "Willie Garson era en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos. Creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi veinticinco años. Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento".

Los otros papeles de Willie Garson

Nacido en 1964, su primer papel fue en la miniserie Retrato de un asesino en 1986. Después apareció en series tan míticas como Cheers, Mister Belvedere, Twin Peaks, La ley de Los Angeles, Ally McBeal o Melrose Place.