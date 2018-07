La ex mujer y la hija de Johnny Depp le defienden de las acusaciones de maltrato

Johnny Depp ha sumado dos nuevos apoyos en su defensa contra la acusación de malos tratos que ha recibido por porte de su hasta ahora pareja, Amber Heard : su hija y la madre de sus hijos aseguran no creerse las acusaciones de maltratador y le defienden en las redes sociales.

Johnny Depp está pasando por una de sus peores etapas personales: un juez ha aprobado la orden de alejamiento que había solicitado la que hasta el momento había sido su mujer, Amber Heard. La demanda habría llegado después que el actor supuestamente hubiera lanzado un teléfono móvil a la cara de la actriz, hecho que le habría provocado un moratón en el pómulo y el ojo.

La aprobación de esta orden supuso un cambio radical en la opinión pública, que empezó a creer en el perfil maltratador que la actriz aseguraba que el actor de 'Piratas del Caribe' tenía. Hasta ahora, ya que la ex mujer de Johnny Depp y su hija han salido en su defensa a través de las redes sociales.

En primer lugar, su hija se ha dedicado a subir fotografías de ambos en Instagram, explicando que siempre ha sido "un padre atento y cariñoso" y que para ella "ha sido un padre maravilloso". Lo mismo ha hecho su ex mujer, que según recoge The Mirror ha hecho público un comunicado en el que ha explicado que en los 14 años que han estado juntos jamás le ha puesto la mano encima ni ha abusado de ella, asegurando además que es una persona muy querida y muy sensible, además de un padre maravilloso.

Parece que se inicia un nuevo culebrón hollywodiense.