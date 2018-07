El juez aprueba una orden de alejamiento contra Johnny Depp por maltrato a su esposa

Según detallan medios locales, el juez Carl H. Moor, de la Corte Superior de Los Ángeles, dictaminó que Depp no debe contactar con Heard hasta que se celebre una audiencia que trate el caso, prevista para el 17 de junio.

Heard manifestó en una declaración jurada que Depp lanzó un teléfono móvil contra su rostro durante una pelea que tuvo lugar el pasado sábado y que le provocó a la actriz un fuerte moratón en el pómulo y el ojo.

Como prueba de lo ocurrido, Heard presentó una fotografía de su rostro tras el altercado.

La intérprete indicó que Depp, que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol, también la agarró del pelo, le gritó y la golpeó repetidamente.

"Vivo con miedo de que Johnny vuelva a casa sin avisar y abuse de mí física y emocionalmente", indicó la actriz en su declaración.

Heard, que acudió ante el juez acompañada por su abogada, Samantha Spectos, afirmó haber sido víctima de esos ataques de forma "repetida" durante los 15 meses que duró el matrimonio.

Depp y Heard se casaron en febrero del año pasado.

Heard alegó "diferencias irreconciliables" en la demanda, donde se especifica que la separación tuvo lugar el pasado domingo, justo dos días después del fallecimiento de Betty Sue Palmer, la madre del célebre intérprete.

El actor ha seguido haciendo vida normal, actuando con su grupo musical Hollywood Vampires y acudiendo a eventos de promoción de su nueva película, "Alice Through the Looking Glass", que se estrenó hoy en Estados Unidos.

Depp, de 52 años, y Heard, de 30, se conocieron durante el rodaje de "The Rum Diary" (2011) y se prometieron en 2014 a pesar de numerosos rumores sobre problemas en su relación.

El protagonista de la célebre saga "Pirates of the Caribbean" mantuvo previamente una relación durante 13 años con la cantante y modelo francesa Vanessa Paradis, con la que tiene dos hijos, Lily-Rose y Jack.

Ambos se conocieron durante el rodaje de "The Ninth Gate" (1999).

Previamente, Depp había estado vinculado sentimentalmente con la modelo Kate Moss y la actriz Winona Ryder, en la década de 1990.

Es el segundo divorcio para Depp, que anteriormente estuvo casado con la maquilladora Lori Anne Allison.