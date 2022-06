Naomi Watts rompe los tabús sobre la menopausia: "Envejecer es un privilegio"

Naomi Watts se ha propuesto un objetivo: terminar con el estigma social que envuelve la menopausia.

La actriz británica, de 53 años, ha sostenido que la menopausia es una fase de la vida de las mujeres que debería estar mejor representada en los medios de comunicación.

El mensaje completo de Naomi Watts

Te asusta la palabra menopausia?

A mí sí... Pero, ¿por qué? Es solo una fase natural de la vida y algo que la mitad de la población sentirá directamente y la otra mitad indirectamente (así que por favor, quédate por aquí... ¡incluso los tíos!).

Cuando tenía más de 30 años, por fin estaba preparada para empezar a pensar en crear una familia. Entonces la palabra M me voló las puertas rápidamente, se sintió como un choque frontal con un camión Mack.

¿Cómo pude darme cuenta de esto cuando nadie hablaba? Llegué antes que mis compañeros.

Mis mentores y mi madre no parecían dispuestos a hablar de ello, yo no sabía pedir ayuda y ellos no sabían cómo proporcionarla.... incluso los médicos tenían poco que decir. Es extrañamente como un código de silencio no escrito: las mujeres deben aguantarse y sobrellevar la situación, porque así lo han hecho las generaciones pasadas.

Creo que es hora de que las mujeres en esta fase de la vida o en este grupo de edad estén bien representadas. Llevamos demasiado tiempo infravaloradas en los medios de comunicación, en las historias y en el marketing.

Sobre todo porque más de mil millones de personas en todo el mundo serán menopáusicas en 2025...

Cuando se dan a conocer las conversaciones incómodas, se hacen más fáciles. Se avanza. ¿Por qué ha tardado tanto este en particular?

Conquistemos el estigma y abordemos el secreto y la vergüenza que hemos sentido y ayudemos a crear una base más saludable para las generaciones futuras.

Envejecer es un privilegio y un momento para sentirnos orgullosos de nuestras experiencias acumuladas, para sentirnos empoderados, sin pedir disculpas. Creo que formar parte de una generación que hace el cambio es emocionante. Ya no hay que pasar por esto solo.

Estoy trabajando en algo de lo que me siento súper orgullosa. Espero que me sigan mientras comparto más en las próximas semanas.

Quiero escuchar tus historias. ¿Qué opinas de la menopausia?