Un niño de 14 años arrasa con su imitación de Nicki Minaj

Por fin podemos escuchar la versión de estudio completa de 'The Light Is Coming', la colaboración de Ariana Grande y Nicki Minaj que irá incluida en 'Sweetener'. Pero esta no era la única sorpresa que nos tenían preparada, en próximo disco de la rapera también contará con una colaboración de las dos divas llamada 'BED' de la que nos han adelantado un explosivo videoclip.