Las nuevas canciones que Taylor Swift ha incluido en su documental 'The Eras Tour'

La swiftmanía suma un nuevo episodio para celebrar con la llegada de The Eras Tour a Disney+.

Hace un año, Taylor Swift arrancaba su gira en Glendale (Arizona) y deslumbraba al mundo. Un repaso por sus diez discos con trece de cambios de vestuario, 44 canciones y diez escenografías diferentes que ya va de camino en convertirse en el tour más rentable de la historia de la música.

Conseguir entradas para ver a la de Pensilvania en directo ha sido una auténtica batalla y son muchos los swifties que se han quedado sin posibilidad de asistir a sus conciertos. Como respuesta, llevó a los cines The Eras Tour a mediados de octubre de 2023 y dio la oportunidad de vivir la experiencia swiftie.

Este viernes, la película ya se puede ver desde casa porque está disponible en Disney+ y viene de la mano de una excelente noticia: incluye varias canciones que se quedaron fuera en la versión de la gran pantalla y supuso un jarrón de agua fría para los espectadores.

¡Estamos de celebración! The Eras Tour cuenta con cinco singles más, cuatro de ellos en versión acústica, es decir, que no forman parte del setlist oficial, sino que ella elige dos para cantar a piano o con guitarra en cada concierto. Estas son: Death by a thousand cuts, Maroon, You are in love y I can see you.

La quinta es Cardigan, del disco Folklore, que sí se incluye en la lista habitual.

En total, el setlist definitivo de la película en Disney queda compuesto por 44 canciones de sus diez discos más seis sorpresa.

